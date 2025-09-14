Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Премьер-лиги Азербайджана: "Нефтчи" и "Сабах" сыграли вничью в матче IV тура

    Футбол
    • 14 сентября, 2025
    • 21:03
    Премьер-лиги Азербайджана: Нефтчи и Сабах сыграли вничью в матче IV тура

    "Нефтчи" и "Сабах" сыграли вничью в матче IV тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Как передает Report, в заключительном матче тура, прошедшем на стадионе "Neftçi Arena", голов забито не было.

    В активе "Сабаха" теперь 4 очка, у "Нефтчи" - 3.

    Отметим, что ранее "Шамахы" обыграл "Карван-Евлах" со счетом 3:0, "Араз-Нахчыван" победил "Кяпяз" - 2:0, "Туран Товуз" был сильнее "Габалы" - 1:0, а "Имышлы" выиграл у "Сумгайыта" - 1:0. Матч "Карабах" – "Зиря" завершился вничью - 1:1.

    футбол Премьер-лига "Сабах" и "Нефтчи"
