Премьер-лиги Азербайджана: "Нефтчи" и "Сабах" сыграли вничью в матче IV тура

"Нефтчи" и "Сабах" сыграли вничью в матче IV тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает Report, в заключительном матче тура, прошедшем на стадионе "Neftçi Arena", голов забито не было.

В активе "Сабаха" теперь 4 очка, у "Нефтчи" - 3.

Отметим, что ранее "Шамахы" обыграл "Карван-Евлах" со счетом 3:0, "Араз-Нахчыван" победил "Кяпяз" - 2:0, "Туран Товуз" был сильнее "Габалы" - 1:0, а "Имышлы" выиграл у "Сумгайыта" - 1:0. Матч "Карабах" – "Зиря" завершился вничью - 1:1.