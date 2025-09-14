İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Premyer Liqa: "Neftçi" "Sabah"la bərabərə qalıb

    Premyer Liqa: "Neftçi" "Sabah"la bərabərə qalıb

    Futbol
    • 14 sentyabr, 2025
    • 21:01
    Premyer Liqa: Neftçi Sabahla bərabərə qalıb

    Misli Premyer Liqasının IV turunda "Neftçi" "Sabah"la bərabərə qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Neftçi Arena"da  keçirilən turun bağlanış matçında hesab açılmayıb.

    "Sabah"ın 4, "Neftçi"nin isə 3 xalı var.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Şamaxı" "Karvan-Yevlax"ı üç, "Araz-Naxçıvan" "Kəpəz"i iki, "Turan Tovuz" "Qəbələ"ni, "İmişli" isə "Sumqayıt"ı bir cavabsız qolla üstələyib. "Qarabağ" - "Zirə" oyununda qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

