    Премьер-лиги: "Карабах" обыграл "Габалу"

    26 сентября, 2025
    Премьер-лиги: Карабах обыграл Габалу

    Агдамский "Карабах" обыграл "Габалу" в рамках VI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как передает Report, матч, прошедший на стадионе "Азерсун Арена", завершился победой агдамского клуба со счетом 2:0.

    На 16-й минуте отличился Абдулла Зубир, а на 90+3-й минуте гол забил Муса Гурбанлы.

    "Скакуны" набрали 10 очков, тогда как "Габала" осталась с 4 очками.

    Отметим, что в стартовом матче тура "Имышлы" сыграл вничью с "Зиря" - 1:1. VI тур завершится 28 сентября.

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Qəbələ"yə qalib gəlib

