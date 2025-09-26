Премьер-лиги: "Карабах" обыграл "Габалу"
Футбол
- 26 сентября, 2025
- 21:02
Агдамский "Карабах" обыграл "Габалу" в рамках VI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, матч, прошедший на стадионе "Азерсун Арена", завершился победой агдамского клуба со счетом 2:0.
На 16-й минуте отличился Абдулла Зубир, а на 90+3-й минуте гол забил Муса Гурбанлы.
"Скакуны" набрали 10 очков, тогда как "Габала" осталась с 4 очками.
Отметим, что в стартовом матче тура "Имышлы" сыграл вничью с "Зиря" - 1:1. VI тур завершится 28 сентября.
