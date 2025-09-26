Premyer Liqa: "Qarabağ" "Qəbələ"yə qalib gəlib
Futbol
- 26 sentyabr, 2025
- 20:53
Misli Premyer Liqasının VI turunda "Qarabağ" "Qəbələ"yə qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, "Azərsun Arena"da keçirilən matç Ağdam təmsilçisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
16-cı dəqiqədə Abdullah Zubir, 90+3-cü dəqiqədə isə Musa Qurbanlı dəqiq zərbə müəllifi olub.
"Köhlən atlar" xallarının sayını 10-a çatdırıb. "Qəbələ" isə 4 xalda qalıb.
Qeyd edək ki, turun açılış görüşündə "İmişli" "Zirə" ilə 1:1 hesablı heç-heçəyə razılaşıb. VI tura sentyabrın 28-də yekun vurulacaq.
