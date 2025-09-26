İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Qəbələ"yə qalib gəlib

    Futbol
    • 26 sentyabr, 2025
    • 20:53
    Premyer Liqa: Qarabağ Qəbələyə qalib gəlib

    Misli Premyer Liqasının VI turunda "Qarabağ" "Qəbələ"yə qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, "Azərsun Arena"da keçirilən matç Ağdam təmsilçisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    16-cı dəqiqədə Abdullah Zubir, 90+3-cü dəqiqədə isə Musa Qurbanlı dəqiq zərbə müəllifi olub.

    "Köhlən atlar" xallarının sayını 10-a çatdırıb. "Qəbələ" isə 4 xalda qalıb.

    Qeyd edək ki, turun açılış görüşündə "İmişli" "Zirə" ilə 1:1 hesablı heç-heçəyə razılaşıb. VI tura sentyabrın 28-də yekun vurulacaq.

    Futbol Premyer Liqa Qarabağ klubu Azərbaycan futbolu
    Премьер-лиги: "Карабах" обыграл "Габалу"

    Son xəbərlər

    22:18

    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının növbəti mərhələsində iştirak edəcəklər

    Fərdi
    22:16
    Foto

    Şəkidə batut gimnastikası üzrə ölkə birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    22:14

    Tramp mümkün şatdaunda günahın demokratlarda olacağını bildirib

    Digər ölkələr
    22:07
    Foto

    Tacikistanda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

    Xarici siyasət
    21:58

    Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülh və regional əməkdaşlıq dövrünü başladıb - RƏY

    Xarici siyasət
    21:57

    Fransanın Baş naziri oktyabrın 1-dək yeni hökuməti formalaşdırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    21:41

    Almaniya PUA insidentindən sonra təxribatla bağlı araşdırmalara başlayıb

    Digər ölkələr
    21:31

    Mirzoyan ABŞ Dövlət katibinin müavini ilə regional məsələləri müzakirə edib

    Region
    21:18

    BMT Baş katibinin sözçüsü: Azərbaycan Prezidenti Baş Assambleyadakı çıxışında çox önəmli fikirlər səsləndirdi

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti