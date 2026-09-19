Премьер-лига: "Туран Товуз" примет "Зиря", "Сабах" встретится с "Имишли"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут проведены два матча 6-го тура.

Как сообщает Report, в первой встрече дня "Туран Товуз" примет бакинскую "Зиря".

Игра стартует в 17:30. Товузцы набрали 8 очков и занимают 5-е место в чемпионате страны, у столичного клуба 10 баллов и 4-я строчка в турнирной таблице.

Позднее бакинский "Сабах" примет "Имишли" из одноименного города. Старт встречи запланирован на 19:45. Действующий чемпион страны, имеющий в запасе еще одну игру, с 12 очками занимает 3-е место, у гостей 4 балла и 8-я позиция.

Премьер-лига Азербайджана

I круг, VI тур

19 сентября

17:30. "Туран Товуз" – "Зиря"

Судьи: Раван Гамзазаде, Ширмамед Мамедов, Теймур Теймуров, Ниджат Исмаиллы

VAR: Али Алиев

AVAR: Джамиль Гулиев

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Асиф Алиев

Товузский городской стадион

19:45. "Сабах" – "Имишли"

Судьи: Кямал Умудлу, Намиг Гусейнов, Вюсал Мамедов, Рашад Ахмедов

VAR: Рауф Джабаров

AVAR: Тарлан Талыбзаде

Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев

Представитель АФФА: Ильхам Алиев

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Итоги тура будут подведены 20 сентября. Накануне "Нефтчи" обыграл "Габалу" (3:0), а "Карабах" одержал победу над "Шафой" - 1:0.