Премьер-лига: "Туран Товуз" примет "Зиря", "Сабах" встретится с "Имишли"
- 19 сентября, 2026
- 09:09
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут проведены два матча 6-го тура.
Как сообщает Report, в первой встрече дня "Туран Товуз" примет бакинскую "Зиря".
Игра стартует в 17:30. Товузцы набрали 8 очков и занимают 5-е место в чемпионате страны, у столичного клуба 10 баллов и 4-я строчка в турнирной таблице.
Позднее бакинский "Сабах" примет "Имишли" из одноименного города. Старт встречи запланирован на 19:45. Действующий чемпион страны, имеющий в запасе еще одну игру, с 12 очками занимает 3-е место, у гостей 4 балла и 8-я позиция.
Премьер-лига Азербайджана
I круг, VI тур
19 сентября
17:30. "Туран Товуз" – "Зиря"
Судьи: Раван Гамзазаде, Ширмамед Мамедов, Теймур Теймуров, Ниджат Исмаиллы
VAR: Али Алиев
AVAR: Джамиль Гулиев
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Асиф Алиев
Товузский городской стадион
19:45. "Сабах" – "Имишли"
Судьи: Кямал Умудлу, Намиг Гусейнов, Вюсал Мамедов, Рашад Ахмедов
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Тарлан Талыбзаде
Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
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Итоги тура будут подведены 20 сентября. Накануне "Нефтчи" обыграл "Габалу" (3:0), а "Карабах" одержал победу над "Шафой" - 1:0.