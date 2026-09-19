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    Премьер-лига: "Туран Товуз" примет "Зиря", "Сабах" встретится с "Имишли"

    Футбол
    • 19 сентября, 2026
    • 09:09
    Премьер-лига: Туран Товуз примет Зиря, Сабах встретится с Имишли

    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут проведены два матча 6-го тура.

    Как сообщает Report, в первой встрече дня "Туран Товуз" примет бакинскую "Зиря".

    Игра стартует в 17:30. Товузцы набрали 8 очков и занимают 5-е место в чемпионате страны, у столичного клуба 10 баллов и 4-я строчка в турнирной таблице.

    Позднее бакинский "Сабах" примет "Имишли" из одноименного города. Старт встречи запланирован на 19:45. Действующий чемпион страны, имеющий в запасе еще одну игру, с 12 очками занимает 3-е место, у гостей 4 балла и 8-я позиция.

    Премьер-лига Азербайджана

    I круг, VI тур

    19 сентября

    17:30. "Туран Товуз" – "Зиря"

    Судьи: Раван Гамзазаде, Ширмамед Мамедов, Теймур Теймуров, Ниджат Исмаиллы

    VAR: Али Алиев

    AVAR: Джамиль Гулиев

    Судья-инспектор: Иманхан Султани

    Представитель АФФА: Асиф Алиев

    Товузский городской стадион

    19:45. "Сабах" – "Имишли"

    Судьи: Кямал Умудлу, Намиг Гусейнов, Вюсал Мамедов, Рашад Ахмедов

    VAR: Рауф Джабаров

    AVAR: Тарлан Талыбзаде

    Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев

    Представитель АФФА: Ильхам Алиев

    Bank Respublika Arena

    Итоги тура будут подведены 20 сентября. Накануне "Нефтчи" обыграл "Габалу" (3:0), а "Карабах" одержал победу над "Шафой" - 1:0.

    Премьер-лига Азербайджана
    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Zirə"ni, "Sabah" "İmişli"ni qəbul edir
    Azerbaijan Premier League: Turan Tovuz to host Zira, Sabah to face Imishli

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