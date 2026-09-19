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    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Zirə"ni, "Sabah" "İmişli"ni qəbul edir

    Futbol
    • 19 sentyabr, 2026
    • 09:00
    Premyer Liqa: Turan Tovuz Zirəni, Sabah İmişlini qəbul edir

    Misli Premyer Liqasında VI turun daha iki oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Turan Tovuz" "Zirə"ni qəbul edəcək.

    Qarşılaşma saat 17:30-da start götürəcək. Bölgə klubu 8 xalla beşinci, paytaxt təmsilçisi 10 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.

    Daha sonra "Sabah" "İmişli"ni sınağa çəkəcək. Bu görüş saat 19:45-də başlayacaq. Ehtiyatda bir oyunu olan son ölkə çempionu 12 xalla üçüncü sıradadır. Qonaqlar 4 xalla səkkizincidir.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, VI tur

    19 sentyabr

    17:30. "Turan Tovuz" – "Zirə"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Şirmamed Mamedov, Teymur Teymurov, Nicat İsmayıllı.

    VAR: Əli Əliyev.

    AVAR: Cəmil Quliyev.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev.

    Tovuz şəhər stadionu

    19:45. "Sabah" – "İmişli"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Namiq Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Rəşad Əhmədov.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Tərlan Talıbzadə.

    Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

    AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev.

    "Bank Respublika Arena"

    Xatırladaq ki, tura sentyabrın 20-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Neftçi" "Qəbələ"ni (3:0), "Qarabağ" "Şəfa"nı məğlub edib - 1:0.

    Sabah FK İmişli FK Azərbaycan Premyer Liqası
    Премьер-лига: "Туран Товуз" примет "Зиря", "Сабах" встретится с "Имишли"
    Azerbaijan Premier League: Turan Tovuz to host Zira, Sabah to face Imishli

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