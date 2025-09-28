Премьер-лига: "Туран Товуз" обыграл "Кяпяз"

"Туран Товуз" обыграл "Кяпяз" в VI туре Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает Report, матч, проходивший на "Азерсун Арене", завершился со счетом 3:0.

В игре отличились Алекс Соуза (32), Жоарлем Сантос (36) и Филип Озобич (46).

"Туран Товуз" довел количество своих очков до 12. А гянджинский клуб остается без очков.

Отметим, что в предыдущих играх тура "Имишли" сыграл вничью с "Зиря" (1:1), "Шамахы" - с "Араз-Нахчыван" (1:1), а "Нефтчи" - с "Кярван-Евлах" (0:0). "Карабах" обыграл "Габалу" со счетом 2:0.