    Премьер-лига: "Туран Товуз" обыграл "Кяпяз"

    Футбол
    • 28 сентября, 2025
    • 18:37
    Премьер-лига: Туран Товуз обыграл Кяпяз

    "Туран Товуз" обыграл "Кяпяз" в VI туре Мисли Премьер-лиги.

    Как сообщает Report, матч, проходивший на "Азерсун Арене", завершился со счетом 3:0.

    В игре отличились Алекс Соуза (32), Жоарлем Сантос (36) и Филип Озобич (46).

    "Туран Товуз" довел количество своих очков до 12. А гянджинский клуб остается без очков.

    Отметим, что в предыдущих играх тура "Имишли" сыграл вничью с "Зиря" (1:1), "Шамахы" - с "Араз-Нахчыван" (1:1), а "Нефтчи" - с "Кярван-Евлах" (0:0). "Карабах" обыграл "Габалу" со счетом 2:0.

    Премьер-лига Азербайджана "Туран Товуз"
