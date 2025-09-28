"Turan Tovuz" "Kəpəz"ə qalib gəlib
Futbol
- 28 sentyabr, 2025
- 18:24
Misli Premyer Liqasının VI turunda "Turan Tovuz" "Kəpəz"ə qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, "Azərsun Arena"da keçirilən matç birincilərin 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qolları Aleks Souza (32) Joarlem Santos (36) və Filip Ozobiç (46) vurublar.
"Turan Tovuz" xallarının sayını 12-yə çatdırıb. Gəncə klubu isə xalsızdır.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "İmişli" "Zirə" (1:1) ilə, "Şamaxı" "Araz-Naxçıvan"la (1:1), "Neftçi" isə "Karvan-Yevlax"la (0:0) heç-heçə edib. "Qarabağ" "Qəbələ"ni 2:0 hesabı ilə üstələyib.
