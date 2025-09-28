İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    "Turan Tovuz" "Kəpəz"ə qalib gəlib

    Futbol
    • 28 sentyabr, 2025
    • 18:24
    Misli Premyer Liqasının VI turunda "Turan Tovuz" "Kəpəz"ə qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, "Azərsun Arena"da keçirilən matç birincilərin 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qolları Aleks Souza (32) Joarlem Santos (36) və Filip Ozobiç (46) vurublar.

    "Turan Tovuz" xallarının sayını 12-yə çatdırıb. Gəncə klubu isə xalsızdır.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "İmişli" "Zirə" (1:1) ilə, "Şamaxı" "Araz-Naxçıvan"la (1:1), "Neftçi" isə "Karvan-Yevlax"la (0:0) heç-heçə edib. "Qarabağ" "Qəbələ"ni 2:0 hesabı ilə üstələyib.

    Futbol "Kəpəz" klubu Turan Tovuz Premyer Liqa
    Премьер-лига: "Туран Товуз" обыграл "Кяпяз"

