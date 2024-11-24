Премьер-лига: "Туран Товуз" и "Сабах" сыграли вничью

"Туран Товуз" и "Сабах" сыграли вничью в матче 14-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

"Туран Товуз" и "Сабах" сыграли вничью в матче 14-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , встреча на Товузском городском стадионе завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыли хозяева, на 12-й минуте отличился Отто Джон. На 67-й минуте игры Джой Ленс Микелс сравнял счет.

После этого результата "Туран Товуз" под руководством Курбана Бердыева занимает третье место с 27 очками. "Сабах" находится на пятом месте с 19 баллами.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Араз-Нахчыван" обыграл "Кяпаз" со счетом 2:0, "Карабах" выиграл у "Сабаил" (3:0), а "Нефтчи" оказался сильнее "Зиря" — 2:1. Итоги тура будут подведены игрой "Сумгайыт" – "Шамахы".