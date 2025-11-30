Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Футбол
    • 30 ноября, 2025
    • 16:39
    Премьер-лига: Сумгайыт на выезде обыграл Шамахы, забив два гола за три минуты

    "Сумгайыт" обыграл "Шамахы" в выездном матче 13-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 2:1.

    В составе хозяев на 70-й минуте отличился Карим Росси. За "Сумгайыт" на 88-й минуте забил Алекс Янкович, спустя еще три минуты - Александр Рамалингом. В конце матча главные тренеры обеих команд были удалены с поля, получив красные карточки за перепалку.

    После этого результата сумгайытцы, набрав 23 очка, расположились на пятой строчке турнирной таблицы, шамахинцы находятся на 9-м месте, у них 14 баллов.

    Во второй игре дня "Араз-Нахчыван" на выезде сыграет с "Габалой".

    Отметим, что в предыдущих матчах 13-го тура "Зиря" обыграла "Кяпяз" (2:0), а "Сабах" – "Имишли" (3:0). "Карабах" оказался сильнее "Карван-Евлах" (2:0), в матче "Туран-Товуз" – "Нефтчи" была зафиксирована нулевая ничья.

    Премьер-лига Азербайджана футбол
    Premyer Liqa: "Sumqayıt" geridönüş edərək "Şamaxı"ya qalib gəlib
