Premyer Liqa: "Sumqayıt" geridönüş edərək "Şamaxı"ya qalib gəlib
- 30 noyabr, 2025
- 15:53
Misli Premyer Liqasında XIII turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Şamaxı" "Sumqayıt"ı qəbul edib.
Qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə bitib - 2:1. Meydan sahiblərində 70-ci dəqiqədə Karim Rossi fərqlənib. "Sumqayıt"ın heyətində 88-ci dəqiqədə Aleksa Yankoviç, 90+1-ci dəqiqədə Aleksandr Ramalinqom adını tabloya yazdırıb. Matçın sonlarında hər iki komandanın baş məşqçisi bir-biri ilə mübahisə etdikləri üçün qırmızı vərəqə alaraq meydanda qovulublar.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 23-ə çatdıran "gənclik şəhəri" təmsilçisi beşinci pillədə qərarlaşıb. Şamaxı klubu 14 xalla doqquzuncudur.
Günün ikinci görüşündə "Araz-Naxçıvan" "Qəbələ"nin qonağı olacaq.
Qeyd edək ki, XIII turda "Zirə" "Kəpəz"i (2:0), "Sabah" "İmişli"ni (3:0), "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı (2:0) məğlub edib. "Turan-Tovuz" - "Neftçi" oyununda hesab açılmayıb.