Премьер-лига: Сегодня "Сабах" сыграет с "Зиря"
Футбол
- 31 января, 2026
- 09:40
Сегодня в XVIII туре Премьер-лиги Азербайджана лидер чемпионата ФК "Сабах" сыграет против "Зиря".
Как сообщает Report, матч состоится в 17:00 на стадионе спорткомплекса "Зиря" и считается центральным матчем тура.
Первый матч игрового дня состоится в 14:30 на городском стадионе Евлаха. "Кяпяз", одержавший уверенную победу над "Карабахом" в прошлом туре, на этот раз сыграет с "Шамахы".
Отметим, что "Сабах" лидирует в турнирной таблице с 40 очками. "Зиря" с 29 очками занимает 5-е место. "Шамахы" находится на 8-м месте с 20 очками, а "Кяпяз" - на 11-м с 12 очками.
