Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Премьер-лига: Сегодня "Сабах" сыграет с "Зиря"

    Футбол
    • 31 января, 2026
    • 09:40
    Премьер-лига: Сегодня Сабах сыграет с Зиря

    Сегодня в XVIII туре Премьер-лиги Азербайджана лидер чемпионата ФК "Сабах" сыграет против "Зиря".

    Как сообщает Report, матч состоится в 17:00 на стадионе спорткомплекса "Зиря" и считается центральным матчем тура.

    Первый матч игрового дня состоится в 14:30 на городском стадионе Евлаха. "Кяпяз", одержавший уверенную победу над "Карабахом" в прошлом туре, на этот раз сыграет с "Шамахы".

    Отметим, что "Сабах" лидирует в турнирной таблице с 40 очками. "Зиря" с 29 очками занимает 5-е место. "Шамахы" находится на 8-м месте с 20 очками, а "Кяпяз" - на 11-м с 12 очками.

    Премьер-лига Азербайджана ФК XVIII тур
    Premyer Liqa: Bu gün lider "Sabah" "Zirə" ilə üz-üzə gələcək
    Ты - Король

    Последние новости

    09:49

    Гидрометслужба предупредила об ухудшении видимости на дорогах Азербайджана

    Экология
    09:40

    Премьер-лига: Сегодня "Сабах" сыграет с "Зиря"

    Футбол
    09:37

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.01.2026)

    Финансы
    09:26

    Токио рассчитывает на расширение оборонного и экономического сотрудничества с Лондоном

    Другие страны
    09:15

    Флот КНР провел боевое патрулирование недалеко от Филиппин

    Другие страны
    09:15

    Арагчи: Иран всегда готов сотрудничать со странами региона для поддержания мира

    В регионе
    08:54

    В Великобритании зафиксирован резкий рост заболеваемости туберкулезом

    Другие страны
    08:36

    В Алтайском крае РФ четверо, включая детей, погибли при пожаре

    В регионе
    08:08

    NYT: В США расширили полномочия миграционных агентов по задержанию без ордера

    Другие страны
    Лента новостей