Премьер-лига: "Сабах" проведет выездной матч, "Нефтчи" дома сыграет с "Зиря"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу продолжаются матчи 15-го тура.
Как сообщает
Первая игра состоится в Гяндже. Местный "Кяпаз" будет принимать бакинский "Сабах". Гянджинцы занимают последнюю строчку в турнирной таблице, набрав 10 очков в 14 играх, а проводящий неудачный сезон "Сабах" идет восьмым, у него в активе 16 очков.
Во второй встрече дня сойдутся "Нефтчи" и "Зиря". Бакинское дерби пройдет на "Нефтчи Арене". Гости в случае победы могут вернуть лидерство в первенстве страны, если "Карабах" потеряет очки в 15-м туре. Нефтяники находятся на шестом месте (19 очков).
Премьер-лига Азербайджана
XV тур
3 декабря (воскресенье)
15:00. "Кяпаз" — "Сабах"
Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Муслим Алиев, Али Алиев
Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
Товузский городской стадион
17:00. "Нефтчи" — "Зиря"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Кямран Байрамов, Раиль Рамазанов, Джавид Джалилов
Судья-инспектор: Барыш Шимшек
Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев
"Нефтчи Арена"
|
1
|
"Карабах"
|
14
|
9
|
2
|
3
|
33-13
|
29
|
2
|
"Зиря"
|
14
|
8
|
4
|
2
|
13-7
|
28
|
3
|
"Сумгайыт"
|
15
|
6
|
5
|
4
|
16-16
|
23
|
4
|
"Сабаил"
|
15
|
6
|
5
|
4
|
23-22
|
23
|
5
|
"Араз-Нахчыван"
|
15
|
6
|
4
|
5
|
17-16
|
22
|
6
|
"Нефтчи"
|
14
|
5
|
4
|
5
|
15-13
|
19
|
7
|
"Туран Товуз"
|
15
|
4
|
4
|
7
|
23-24
|
16
|
8
|
"Сабах"
|
14
|
4
|
4
|
6
|
19-19
|
16
|
9
|
"Габала"
|
14
|
3
|
2
|
9
|
11-23
|
11
|
10
|
"Кяпаз"
|
14
|
2
|
4
|
8
|
7-24
|
10