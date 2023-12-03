Премьер-лига: "Сабах" проведет выездной матч, "Нефтчи" дома сыграет с "Зиря"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу продолжаются матчи 15-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу продолжаются матчи 15-го тура.

Как сообщает Report , сегодня в чемпионате страны будет проведено еще две встречи.

Первая игра состоится в Гяндже. Местный "Кяпаз" будет принимать бакинский "Сабах". Гянджинцы занимают последнюю строчку в турнирной таблице, набрав 10 очков в 14 играх, а проводящий неудачный сезон "Сабах" идет восьмым, у него в активе 16 очков.

Во второй встрече дня сойдутся "Нефтчи" и "Зиря". Бакинское дерби пройдет на "Нефтчи Арене". Гости в случае победы могут вернуть лидерство в первенстве страны, если "Карабах" потеряет очки в 15-м туре. Нефтяники находятся на шестом месте (19 очков).

Премьер-лига Азербайджана

XV тур

3 декабря (воскресенье)

15:00. "Кяпаз" — "Сабах"

Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Муслим Алиев, Али Алиев

Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

Товузский городской стадион

17:00. "Нефтчи" — "Зиря"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Кямран Байрамов, Раиль Рамазанов, Джавид Джалилов

Судья-инспектор: Барыш Шимшек

Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев

"Нефтчи Арена"