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Премьер-лига: "Сабах" проведет выездной матч, "Нефтчи" дома сыграет с "Зиря"

Премьер-лига: "Сабах" проведет выездной матч, "Нефтчи" дома сыграет с "Зиря" В Премьер-лиге Азербайджана по футболу продолжаются матчи 15-го тура.
Футбол
3 декабря 2023 г. 10:49
Премьер-лига: Сабах проведет выездной матч, Нефтчи дома сыграет с Зиря

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу продолжаются матчи 15-го тура.

Как сообщает Report, сегодня в чемпионате страны будет проведено еще две встречи.

Первая игра состоится в Гяндже. Местный "Кяпаз" будет принимать бакинский "Сабах". Гянджинцы занимают последнюю строчку в турнирной таблице, набрав 10 очков в 14 играх, а проводящий неудачный сезон "Сабах" идет восьмым, у него в активе 16 очков.

Во второй встрече дня сойдутся "Нефтчи" и "Зиря". Бакинское дерби пройдет на "Нефтчи Арене". Гости в случае победы могут вернуть лидерство в первенстве страны, если "Карабах" потеряет очки в 15-м туре. Нефтяники находятся на шестом месте (19 очков).

Премьер-лига Азербайджана
XV тур
3 декабря (воскресенье)

15:00. "Кяпаз" — "Сабах"
Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Муслим Алиев, Али Алиев
Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
Товузский городской стадион

17:00. "Нефтчи" — "Зиря"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Кямран Байрамов, Раиль Рамазанов, Джавид Джалилов
Судья-инспектор: Барыш Шимшек
Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев
"Нефтчи Арена"

1

"Карабах"

14

9

2

3

33-13

29

2

"Зиря"

14

8

4

2

13-7

28

3

"Сумгайыт"

15

6

5

4

16-16

23

4

"Сабаил"

15

6

5

4

23-22

23

5

"Араз-Нахчыван"

15

6

4

5

17-16

22

6

"Нефтчи"

14

5

4

5

15-13

19

7

"Туран Товуз"

15

4

4

7

23-24

16

8

"Сабах"

14

4

4

6

19-19

16

9

"Габала"

14

3

2

9

11-23

11

10

"Кяпаз"

14

2

4

8

7-24

10
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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: bu gün “Sabah” səfər, “Neftçi” ev oyununa çıxacaq

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