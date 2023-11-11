Премьер-лига: "Сабах" на выезде обыграл "Туран Товуз"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу проведена очередная игра 13-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу проведена очередная игра 13-го тура.

Как сообщает Report , во втором матче дня "Туран Товуз" принимал бакинский "Сабах".

Встреча завершилась победой столичного клуба со счетом 2:3. Голы за хозяев забили Фарид Набиев с пенальти на 35-й минуте и Бруно Гонсалвес спустя две минуты. У гостей автором хет-трика стал Давит Волков, забив на 8-й, 26-й и 42-й минутах.

После этого результата "Сабах" увеличил количество очков до 16 и поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице, сместив товузский клуб на 8-е место.

Отметим, что в первом матче дня "Сумгайыт" на вызеде обыграл "Нефтчи". Игры "Зиря" - "Габала" и "Карабах" - "Сабаил" пройдут 12 ноября. Вчера в стартовой игре тура "Кяпаз" минимально обыграл "Араз-Нахчыван" – 1:0.