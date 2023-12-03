Премьер-лига: "Сабах" на выезде обыграл "Кяпаз"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу продолжаются игры 15-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу продолжаются игры 15-го тура.

Как сообщает Report , первая встреча дня прошла в Товузе.

Гянджинский "Кяпаз" (временно играет домашние матчи на Товузском городском стадионе - ред.) принимал бакинский "Сабах". Проводящие неудачный сезон игроки столичного клуба не допустили сенсации с аутсайдером. Подопечные Мурада Мусаева решили судьбу матча за первые 15 минут игры. Сначала на шестой минуте счет открыл игрок бакинцев Анатолий Нуриев, спустя девять минут Егор Хвалко в составе "Кяпаза" записал в свой пассив автогол.

Одержав победу со счетом 0:2, "Сабах" увеличил число очков до 19, гянджинцы занимают последнюю строчку с 10 баллами.

Отметим, что тур завершится матчами "Нефтчи" - "Зиря", который состоится сегодня, и "Карабах" - "Габала" (4 декабря).