Премьер-лига: "Нефтчи" обыграл "Араз-Нахчыван" в матче 27-го тура

Бакинский "Нефтчи" обыграл "Араз-Нахчыван" в матче 27-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на Palms Sports Arena в Баку завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе столичного клуба отличились Имад Фарадж (32) и Брено Алмейда (57), за гостей забил Славик Алхасов (65).

После этой победы "Нефтчи" довел количество очков в активе до 43 и располагается на пятом месте за девять туров до конца чемпионата. У "Араз-Нахчывана" 39 баллов и шестая позиция в турнирной таблице.

Ранее в рамках 27-го тура "Карван-Евлах" обыграл "Кяпяз" (4:1), а в матчах "Шамахы" - "Карабах" (0:0) и "Сабах" - "Зиря" (2:2) победитель не определился.