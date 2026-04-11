Премьер-лига: "Нефтчи" обыграл "Араз-Нахчыван" в матче 27-го тура
Футбол
- 11 апреля, 2026
- 22:41
Бакинский "Нефтчи" обыграл "Араз-Нахчыван" в матче 27-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, встреча на Palms Sports Arena в Баку завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
В составе столичного клуба отличились Имад Фарадж (32) и Брено Алмейда (57), за гостей забил Славик Алхасов (65).
После этой победы "Нефтчи" довел количество очков в активе до 43 и располагается на пятом месте за девять туров до конца чемпионата. У "Араз-Нахчывана" 39 баллов и шестая позиция в турнирной таблице.
Ранее в рамках 27-го тура "Карван-Евлах" обыграл "Кяпяз" (4:1), а в матчах "Шамахы" - "Карабах" (0:0) и "Сабах" - "Зиря" (2:2) победитель не определился.
