    Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan"a qalib gələn "Neftçi" avrokubok zonasına bir qədər də yaxınlaşıb

    • 11 aprel, 2026
    • 22:00
    Premyer Liqa: Araz-Naxçıvana qalib gələn Neftçi avrokubok zonasına bir qədər də yaxınlaşıb

    Avrokuboklara iddialı olan "Neftçi" Misli Premyer Liqasının XXVII turunda "Araz-Naxçıvan"a qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, "Palms Sports Arena"da baş tutan matç ev sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    "Ağ-qaralar"ın heyətində İmad Faraj (32) və Breno Almeyda (57) fərqləniblər.

    Qonaq komandada isə Slavik Alxasov (65) dəqiq zərbə müəllifi olub.

    Avrokubok zonasındakı əsas rəqibi "Zirə"nin (44 xal) xal itirməsindən yararlanan "Neftçi" 43 xalla beşincidir. "Araz-Naxçıvan" isə 39 xalla altıncı sırada yer alıb.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Karvan-Yevlax" "Kəpəz"i (4:1) məğlub edib. "Şamaxı" - "Qarabağ" (0:0) və "Sabah" - "Zirə" (2:2) matçlarında isə qalib müəyyənləşməyib.

    Премьер-лига: "Нефтчи" обыграл "Араз-Нахчыван" в матче 27-го тура

    Son xəbərlər

    17:29

    Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb

    Energetika
    17:29

    İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:28

    Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilib

    Elm və təhsil
    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    17:22

    Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edib

    Digər ölkələr
    17:21

    AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadır

    Maliyyə
    17:18

    Azərbaycanın akrobatika gimnastları Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti