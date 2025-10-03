Премьер-лига: "Нефтчи" и "Зиря" сыграли вничью в бакинском дерби

"Нефтчи" и "Зиря" сыграли вничью в бакинском дерби в рамках седьмого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на стадионе спорткомплекса "Зиря" завершилась со счетом 2:2.

Счет на 27-й минуте открыли хозяева, отличился Георгий Папунашвили. На 66-й минуте Фреди Варгас сравнял счет, спустя еще 22 минуты Бассала Самбу забил второй гол "Нефтчи". Однако, нефтяники не смогли сохранить счет, на 8-й добавленной к основному времени матча минуте Руан Ренато поразил ворота соперника, и принес своей команде одно очко.

После этого результата "Зиря", набрав 13 очков, закрепилась на второй строчке. "Нефтчи" с 8 баллами находится на седьмом месте.

В первом матче дня "Араз-Нахчыван" обыграл "Имишли" со счетом 2:0.

Отметим, что итоги тура будут подведены 5 октября.