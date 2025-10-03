Premyer Liqa: "Neftçi" səfərdə "Zirə" ilə heç-heçə edib
Futbol
- 03 oktyabr, 2025
- 21:31
Misli Premyer Liqasının VII turunda daha bir oyun keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Neftçi" səfərdə "Zirə" ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib - 2:2.
Qonaqların heyətində 66-cı dəqiqədə Fredi Varqas, 88-ci dəqiqədə Bassala Sambu fərqlənib. Meydan sahiblərində 27-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili, 90+8-ci dəqiqədə Ruan Renato adını tabloya yazdırıb. Qəsəbə təmsilçisində Ayron Qomis 90+10-cu dəqiqədə ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovulub.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 13-ə çatdıran "Zirə" ikinci pillədə qərarlaşıb. "Neftçi" 8 xalla yeddincidir.
Günün ilk oyununda "Araz-Naxçıvan" "İmişli"ni iki cavabsız qolla üstələyib.
Qeyd edək ki, tura oktyabrın 5-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
22:23
Euronews: AIIF 2025 Azərbaycanın iqtisadiyyatın diversifikasiyasına sadiqliyini nümayiş etdiribXarici siyasət
21:52
Belizin Baş naziri: Azərbaycan Prezidenti dünya xalqlarını dəstəkləyən güclü liderdirXarici siyasət
21:38
Finlandiya parlamenti Rusiya vaqonlarını ölkədə saxlaya bilərDigər ölkələr
21:31
Premyer Liqa: "Neftçi" səfərdə "Zirə" ilə heç-heçə edibFutbol
21:25
Qazaxıstan yaxın beş ildə qaz hasilatını 15 milyard kubmetr artıracaqRegion
21:15
"Sumud" donanmasındakı Türkiyə vətəndaşları sabah ölkəyə qayıda bilərRegion
21:04
İsrail ordusu 20 HƏMAS silahlısının öldürüldüyünü açıqlayıbDigər ölkələr
20:59
III MDB Oyunları: Azərbaycanın voleybol yığması yarımfinala yüksəlibKomanda
20:53