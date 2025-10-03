İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Premyer Liqa: "Neftçi" səfərdə "Zirə" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    • 03 oktyabr, 2025
    • 21:31
    Premyer Liqa: Neftçi səfərdə Zirə ilə heç-heçə edib

    Misli Premyer Liqasının VII turunda daha bir oyun keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Neftçi" səfərdə "Zirə" ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib - 2:2.

    Qonaqların heyətində 66-cı dəqiqədə Fredi Varqas, 88-ci dəqiqədə Bassala Sambu fərqlənib. Meydan sahiblərində 27-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili, 90+8-ci dəqiqədə Ruan Renato adını tabloya yazdırıb. Qəsəbə təmsilçisində Ayron Qomis 90+10-cu dəqiqədə ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovulub.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 13-ə çatdıran "Zirə" ikinci pillədə qərarlaşıb. "Neftçi" 8 xalla yeddincidir.

    Günün ilk oyununda "Araz-Naxçıvan" "İmişli"ni iki cavabsız qolla üstələyib.

    Qeyd edək ki, tura oktyabrın 5-də yekun vurulacaq.

