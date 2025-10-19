Премьер-лига: "Нефтчи" и "Араз-Нахчыван" сыграли вничью
Футбол
- 19 октября, 2025
- 20:45
Бакинский "Нефтчи" и "Араз-Нахчыван" сыграли вничью в последнем матче 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, встреча на Palms Sports Arena в Баку завершилась со счетом 2:2.
В составе хозяев отличились Бассала Самбу (19) и Эмин Махмудов (55). В составе гостей дубль оформил Ба-Муака Симакала (36, 47).
Отметим, что в ранее проведенных играх тура "Кяпяз" победил "Шамахы", "Сумгайыт" - "Карван-Евлах" (4:1), "Карабах" одолел "Туран Товуз" - 2:1, а "Сабах" разгромил "Зиря" со счетом 3:0. Во встрече "Имишли" - "Габала" победитель не определился - 2:2.
Последние новости
21:02
Сибига проинформировал Фидана об итогах встречи Зеленского и ТрампаДругие страны
20:49
Лидер оппозиционной партии лидирует на выборах президента в ТРСК - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
20:45
Премьер-лига: "Нефтчи" и "Араз-Нахчыван" сыграли вничьюФутбол
20:39
В Хачмазе застрелили 44-летнего мужчину, подозреваемый сдался полицииПроисшествия
20:22
Ученые нашли ключевой механизм старения кровеносной и иммунной системЗдоровье
20:04
WP: Политический хаос во Франции может сорвать инициативы ЕС в сфере безопасностиДругие страны
19:56
Хакан Фидан встретился в Люксембурге с главой европейской дипломатииВ регионе
19:30
Армия Израиля заявила о новой серии ударов по ГазеДругие страны
19:24
Фото