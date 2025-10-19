Премьер-лига: "Нефтчи" и "Араз-Нахчыван" сыграли вничью

Бакинский "Нефтчи" и "Араз-Нахчыван" сыграли вничью в последнем матче 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на Palms Sports Arena в Баку завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Бассала Самбу (19) и Эмин Махмудов (55). В составе гостей дубль оформил Ба-Муака Симакала (36, 47).

Отметим, что в ранее проведенных играх тура "Кяпяз" победил "Шамахы", "Сумгайыт" - "Карван-Евлах" (4:1), "Карабах" одолел "Туран Товуз" - 2:1, а "Сабах" разгромил "Зиря" со счетом 3:0. Во встрече "Имишли" - "Габала" победитель не определился - 2:2.