    Premyer Liqa: VIII tura Neftçi - Araz-Naxçıvan oyunu ilə yekun vurulub

    Misli Premyer Liqasında VIII tura yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, turun bağlanış matçında "Neftçi" və "Araz-Naxçıvan" kollektivləri qarşılaşıblar.

    "Palms Sports Arena"da keçirilən oyunda 2:2 hesablı bərabərlik qeydə alınıb.

    Ev sahiblərinin heyətində Bassala Sambu (19) və Emin Mahmudov (55) fərqləniblər. Qonaqların heyətində isə Ba-Muaka Simakala (36, 47) dubl müəllifi olub.

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl keçirilən görüşlərində "Kəpəz" "Şamaxı"nı, "Sumqayıt" "Karvan-Yevlax"ı (4:1), "Qarabağ" "Turan Tovuz"u (2:1), "Sabah" isə "Zirə"ni (3:0) məğlub edib. "İmişli" - "Qəbələ" görüşündə isə qalib müəyyənləşməyib - 2:2.

    Премьер-лига: "Нефтчи" и "Араз-Нахчыван" сыграли вничью

