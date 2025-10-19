Premyer Liqa: VIII tura "Neftçi" - "Araz-Naxçıvan" oyunu ilə yekun vurulub
Futbol
- 19 oktyabr, 2025
- 20:29
Misli Premyer Liqasında VIII tura yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, turun bağlanış matçında "Neftçi" və "Araz-Naxçıvan" kollektivləri qarşılaşıblar.
"Palms Sports Arena"da keçirilən oyunda 2:2 hesablı bərabərlik qeydə alınıb.
Ev sahiblərinin heyətində Bassala Sambu (19) və Emin Mahmudov (55) fərqləniblər. Qonaqların heyətində isə Ba-Muaka Simakala (36, 47) dubl müəllifi olub.
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl keçirilən görüşlərində "Kəpəz" "Şamaxı"nı, "Sumqayıt" "Karvan-Yevlax"ı (4:1), "Qarabağ" "Turan Tovuz"u (2:1), "Sabah" isə "Zirə"ni (3:0) məğlub edib. "İmişli" - "Qəbələ" görüşündə isə qalib müəyyənləşməyib - 2:2.
Son xəbərlər
20:41
WP: Fransadakı siyasi xaos Aİ-nin təhlükəsizlik sahəsindəki təşəbbüslərini poza bilərDigər ölkələr
20:37
ŞKTR-dəki prezident seçkilərinə müxalifət partiyasının sədri liderlik edir - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
20:29
Premyer Liqa: VIII tura "Neftçi" - "Araz-Naxçıvan" oyunu ilə yekun vurulubFutbol
20:15
Xaçmaz sakini güllələnib, şübhəli şəxs polisə təslim olubHadisə
19:44
Hakan Fidan Lüksemburqda Aİ-nin ali nümayəndəsi ilə görüşübRegion
19:38
İsrail ordusu Qəzzaya yeni zərbələr endirdiyini açıqlayıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
19:27
Tramp ABŞ-nin Qəzza sektoruna hərbçi göndərməyəcəyini bildiribDigər ölkələr
19:20
Sərxan Hacıyev: "Azərbaycan yığması Millətlər Liqasında sona qədər vuruşdu"Futbol
19:09
Foto