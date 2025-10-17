Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Премьер-лига: "Кяпаз" сыграет с "Шамахы", "Карабах" - с "Туран Товузом"

    Футбол
    • 17 октября, 2025
    • 09:12
    Премьер-лига: Кяпаз сыграет с Шамахы, Карабах - с Туран Товузом

    Сегодня стартует VIII тур Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча.

    В матче открытия в 14:30 "Шамахы" примет "Кяпаз". Хозяева занимают 7-е место с 9 очками. Гянджинский клуб, проигравший все матчи, занимает последнее - 12-е место.

    Во втором матче дня в 19:00 "Карабах" встретится с "Туран Товузом". Товузский клуб с 15 очками является лидером чемпионата. Представители Агдама, сыгравшие на один матч меньше соперников, занимают третье место с 13 очками.

    VIII тур завершится 19 октября.

    Премьер-лига Азербайджан футбол чемпионат Азербайджана
    Premyer Liqa: "Kəpəz" "Şamaxı" ilə, "Qarabağ" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək

    Последние новости

    09:28

    PASHA Bank обнародовал финансовое положение

    Финансы
    09:21

    Индийские НПЗ впервые закупили гайанскую нефть у ExxonMobil

    Другие страны
    09:18

    В Баку сбитый автомобилем 76-летний мужчина скончался спустя две недели

    Происшествия
    09:17

    Премьер Монголии ушел в отставку

    Другие страны
    09:13

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2025)

    Финансы
    09:12

    Премьер-лига: "Кяпаз" сыграет с "Шамахы", "Карабах" - с "Туран Товузом"

    Футбол
    09:06

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.10.2025)

    Финансы
    08:41

    СМИ: ЕК рассчитывает выделить Украине еще €25 млрд за счет средств России

    Другие страны
    08:36

    В Кюрдамире в детском саду произошел пожар

    Происшествия
    Лента новостей