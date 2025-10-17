Премьер-лига: "Кяпаз" сыграет с "Шамахы", "Карабах" - с "Туран Товузом"

Сегодня стартует VIII тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча.

В матче открытия в 14:30 "Шамахы" примет "Кяпаз". Хозяева занимают 7-е место с 9 очками. Гянджинский клуб, проигравший все матчи, занимает последнее - 12-е место.

Во втором матче дня в 19:00 "Карабах" встретится с "Туран Товузом". Товузский клуб с 15 очками является лидером чемпионата. Представители Агдама, сыгравшие на один матч меньше соперников, занимают третье место с 13 очками.

VIII тур завершится 19 октября.