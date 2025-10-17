Premyer Liqa: "Kəpəz" "Şamaxı" ilə, "Qarabağ" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Misli Premyer Liqasında VIII tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki matç keçiriləcək.

    Açılış qarşılaşmasında "Şamaxı" "Kəpəz"i qəbul edəcək. Görüş saat 14:30-da start götürəcək. Meydan sahibləri 9 xalla 7-ci pillədə qərarlaşıb. Bütün oyunlarda uduzan Gəncə klubu isə sonuncu - 12-ci sıradadır.

    Günün ikinci matçında "Qarabağ" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək. Bu qarşılaşma saat 19:00-da başlayacaq. Tovuz klubu 15 xalla çempionatın lideridir. Rəqiblərindən bir görüş az keçirən Ağdam təmsilçisi 13 xalla üçüncüdür.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, VIII tur

    17 oktyabr

    14:30. "Şamaxı"– "Kəpəz"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Rəşad Əhmədov.

    AVAR: Zöhrab Abbasov.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Turan Tovuz" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamranbəy Rəhimov.

    VAR: Kamal Umudlu.

    AVAR: Vüsal Məmmədov.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev.

    "Azərsun Arena"

    Qeyd edək ki, VIII tura oktyabrın 19-da yekun vurulacaq.

