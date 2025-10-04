Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Премьер-лига: "Карабах" встретится с "Кяпязом", "Туран Товуз" - с "Сумгайытом"

    Футбол
    • 04 октября, 2025
    • 09:17
    Премьер-лига: Карабах встретится с Кяпязом, Туран Товуз - с Сумгайытом

    Сегодня состоятся еще два матча VII тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, в первом матче дня "Кяпяз" будет гостем "Карабаха". Встреча начнется в 17:00.

    "Карабах" расположился на 5-м месте с 10 очками, а "Кяпяз", проигравший все 6 матчей, находится на 12-й строчке.

    Во втором матче дня "Туран Товуз" встретится на выезде с "Сумгайытом". Матч начнется в 19:30.

    "Сумгайыт" занимает 4-е место с 11 очками, а "Туран Товуз" - 3-е место с 12 очками.

    Отметим, что VII тур завершится 5 октября. Вчера "Араз-Нахчыван" обыграл "Имишли" со счетом 2:0. А в матче "Зиря" - "Нефтчи" победитель не определился - 2:2.

    матч "Карабах"-Кяпяз" Премьер-лига Азербайджана
    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Kəpəz"lə, "Turan Tovuz" "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək

    Последние новости

    10:38

    Шахбаз Шариф: Пакистан приветствует прекращение огня в секторе Газа

    Другие страны
    10:34

    В Кяльбаджаре заложен фундамент самой высотной ветровой электростанции

    Энергетика
    10:33

    РФ этой ночью атаковала Украину более сотней дронов и тремя ракетами

    Другие страны
    10:28

    Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 6%

    Бизнес
    10:23
    Фото

    В БСУ открылся VI Международный форум по новым вызовам в образовании

    Наука и образование
    10:14

    Санаэ Такаити возглавила ЛДП и может стать первой женщиной-премьером Японии

    Другие страны
    10:13

    В Куре утонул человек

    Происшествия
    10:06

    Россия минувшей ночью повторно атаковала энергосистему Черниговской области Украины

    Другие страны
    10:05

    Тренерский штаб и несколько игроков "Бенфики" заболели вирусной инфекцией

    Футбол
    Лента новостей