Премьер-лига: "Карабах" встретится с "Кяпязом", "Туран Товуз" - с "Сумгайытом"
Футбол
- 04 октября, 2025
- 09:17
Сегодня состоятся еще два матча VII тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Report, в первом матче дня "Кяпяз" будет гостем "Карабаха". Встреча начнется в 17:00.
"Карабах" расположился на 5-м месте с 10 очками, а "Кяпяз", проигравший все 6 матчей, находится на 12-й строчке.
Во втором матче дня "Туран Товуз" встретится на выезде с "Сумгайытом". Матч начнется в 19:30.
"Сумгайыт" занимает 4-е место с 11 очками, а "Туран Товуз" - 3-е место с 12 очками.
Отметим, что VII тур завершится 5 октября. Вчера "Араз-Нахчыван" обыграл "Имишли" со счетом 2:0. А в матче "Зиря" - "Нефтчи" победитель не определился - 2:2.
