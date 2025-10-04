Premyer Liqa: "Qarabağ" "Kəpəz"lə, "Turan Tovuz" "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək
- 04 oktyabr, 2025
- 09:01
Misli Premyer Liqasında VII turun daha iki oyunu bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Kəpəz" "Qarabağ"ın qonağı olacaq.
Qarşılaşma saat 17:00-da start götürəcək. Rəqiblərindən bir görüş az keçirən Ağdam klubu 10 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb. Altı oyunun hamısında məğlub olan Gəncə təmsilçisi 12-ci sıradadır.
Günün ikinci matçında "Turan Tovuz" səfərdə "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 19:30-da başlayacaq. Meydan sahibləri 11 xalla 4-cü, qonaqlar 12 xalla 3-cüdür.
Misli Premyer Liqası
I dövrə, VII tur
4 oktyabr (şənbə)
17:00. "Qarabağ" – "Kəpəz"
Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Rahil Ramazanov, Kərim Zeynalov, Vüqar Həsənli
VAR: Əli Əliyev
AVAR: Rəşad Əhmədov
Hakim-inspektor: Babək Quliyev
AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev
"Azersun Arena"
19:30. "Sumqayıt" – "Turan Tovuz"
Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Şirmamed Mamedov, Əkbər Əhmədov
VAR: Rəvan Həmzəzadə
AVAR: Akif Əmirəli
Hakim-inspektor: Munis Abdullayev
AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli
M.H. adına Sumqayıt şəhər stadionu
Qeyd edək ki, VII tura oktyabrın 5-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Araz-Naxçıvan" "İmişli"ni iki cavabsız qolla üstələyib. "Zirə" - "Neftçi" oyununda isə qalib müəyyənləşməyib - 2:2.