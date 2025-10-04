İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Kəpəz"lə, "Turan Tovuz" "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 04 oktyabr, 2025
    • 09:01
    Premyer Liqa: Qarabağ Kəpəzlə, Turan Tovuz Sumqayıtla üz-üzə gələcək

    Misli Premyer Liqasında VII turun daha iki oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Kəpəz" "Qarabağ"ın qonağı olacaq.

    Qarşılaşma saat 17:00-da start götürəcək. Rəqiblərindən bir görüş az keçirən Ağdam klubu 10 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb. Altı oyunun hamısında məğlub olan Gəncə təmsilçisi 12-ci sıradadır.

    Günün ikinci matçında "Turan Tovuz" səfərdə "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 19:30-da başlayacaq. Meydan sahibləri 11 xalla 4-cü, qonaqlar 12 xalla 3-cüdür.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, VII tur

    4 oktyabr (şənbə)

    17:00. "Qarabağ" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Rahil Ramazanov, Kərim Zeynalov, Vüqar Həsənli

    VAR: Əli Əliyev

    AVAR: Rəşad Əhmədov

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev

    AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev

    "Azersun Arena"

    19:30. "Sumqayıt" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Şirmamed Mamedov, Əkbər Əhmədov

    VAR: Rəvan Həmzəzadə

    AVAR: Akif Əmirəli

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev

    AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli

    M.H. adına Sumqayıt şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, VII tura oktyabrın 5-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Araz-Naxçıvan" "İmişli"ni iki cavabsız qolla üstələyib. "Zirə" - "Neftçi" oyununda isə qalib müəyyənləşməyib - 2:2.

    Misli Premyer Liqası VII tur Qarabağ - Kəpəz Sumqayıt - Turan Tovuz
    Премьер-лига: "Карабах" встретится с "Кяпязом", "Туран Товуз" - с "Сумгайытом"

    Son xəbərlər

    09:16

    Azərbaycan neftinin qiyməti artıb

    Energetika
    09:14

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    09:10

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.10.2025)

    Maliyyə
    09:01

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Kəpəz"lə, "Turan Tovuz" "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:58

    Deşam Poqbanın Fransa millisinə qayıtmasını istisna etməyib

    Futbol
    08:49

    NYT: Tramp qaçqın qəbulunu ildə 7 500 nəfərə endirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    08:44

    Türkiyənin qərbində zəlzələ baş verib

    Region
    08:21

    Gürcüstanda yerli seçkilər keçirilir

    Region
    08:07

    ABŞ Enerji Departamentinin nüvə silahlarına nəzarət üçün vəsaiti tükənə bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti