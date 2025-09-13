Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Премьер Лига: "Карабах" сыграл вничью с "Зиря" в IV туре

    Футбол
    • 13 сентября, 2025
    • 00:12
    Премьер Лига: Карабах сыграл вничью с Зиря в IV туре

    "Карабах" сыграл вничью с "Зиря" в IV туре Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, встреча, прошедшая на стадионе "Азерсун Арена", завершилась со счетом 1:1.

    На 39-й минуте Руан Ренато реализовал пенальти и вывел "Зиря" вперед. На 81-й минуте хозяева поля усилиями Кади Борхеса восстановили равновесие.

    После этой ничьи "Зиря" набрала 8 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Агдамский клуб с 4 очками располагается на пятой строчке.

    В первом матче дня "Араз-Нахчыван" обыграл "Кяпяз" со счетом 2:0.

    Отметим, что тур завершится 14 сентября.

