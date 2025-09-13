Премьер Лига: "Карабах" сыграл вничью с "Зиря" в IV туре
Футбол
- 13 сентября, 2025
- 00:12
"Карабах" сыграл вничью с "Зиря" в IV туре Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Report, встреча, прошедшая на стадионе "Азерсун Арена", завершилась со счетом 1:1.
На 39-й минуте Руан Ренато реализовал пенальти и вывел "Зиря" вперед. На 81-й минуте хозяева поля усилиями Кади Борхеса восстановили равновесие.
После этой ничьи "Зиря" набрала 8 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Агдамский клуб с 4 очками располагается на пятой строчке.
В первом матче дня "Араз-Нахчыван" обыграл "Кяпяз" со счетом 2:0.
Отметим, что тур завершится 14 сентября.
Последние новости
00:41
El Desmarque: ФИФА планирует внедрить новые изменения в 2026 годуФутбол
00:12
Премьер Лига: "Карабах" сыграл вничью с "Зиря" в IV туреФутбол
23:42
Турция ждет подписания мирного договора между Баку и Ереваном в первой половине 2026 годаВ регионе
23:39
TƏBİB сообщил о состоянии мужчины, получившего ранение в Сальяне - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
23:17
WP: Убийце Чарли Кирка предъявят обвинения по трем статьямДругие страны
22:52
Фото
Видео
В поселке Мехдиабад произошел пожар, эвакуированы 15 человекПроисшествия
22:41
Евросоюз продлил санкции против РФДругие страны
22:14
Китай обвинил корабли США и Великобритании в провокации в Тайваньском проливеДругие страны
21:55