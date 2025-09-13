Премьер Лига: "Карабах" сыграл вничью с "Зиря" в IV туре

"Карабах" сыграл вничью с "Зиря" в IV туре Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, встреча, прошедшая на стадионе "Азерсун Арена", завершилась со счетом 1:1.

На 39-й минуте Руан Ренато реализовал пенальти и вывел "Зиря" вперед. На 81-й минуте хозяева поля усилиями Кади Борхеса восстановили равновесие.

После этой ничьи "Зиря" набрала 8 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Агдамский клуб с 4 очками располагается на пятой строчке.

В первом матче дня "Араз-Нахчыван" обыграл "Кяпяз" со счетом 2:0.

Отметим, что тур завершится 14 сентября.