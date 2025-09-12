"Qarabağ" "Zirə" ilə heç-heçə edib

İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Futbol
    • 12 sentyabr, 2025
    • 21:51
    "Qarabağ" Misli Premyer Liqasında heç-heçə edib.

    "Report"un məlumatına görə, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv IV turda "Zirə" ilə üz-üzə gəlib

    "Azərsun Arena"da keçirilən qarşılaşma heç-heçə yekunlaşıb - 1:1. 

    39-cu dəqiqədə Ruan Renato penaltidən "qartallar"ı hesabda önə keçirib. 81-ci dəqiqədə meydan sahiblərindən Kadi Borges tarazlığı bərpa edib.

    Xallarının sayını 8-ə çatdıran "Zirə" ikinci pillədə qərarlaşıb. Ağdam klubu 4 xalla beşinci sıradadır. 

    Günün ilk görüşündə "Araz-Naxçıvan" "Kəpəz"i iki cavabsız qolla üstələyib. 

    Qeyd edək ki, tura sentyabrın 14-də yekun vurulacaq.

