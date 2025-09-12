"Qarabağ" "Zirə" ilə heç-heçə edib
Futbol
- 12 sentyabr, 2025
- 21:51
"Qarabağ" Misli Premyer Liqasında heç-heçə edib.
"Report"un məlumatına görə, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv IV turda "Zirə" ilə üz-üzə gəlib
"Azərsun Arena"da keçirilən qarşılaşma heç-heçə yekunlaşıb - 1:1.
39-cu dəqiqədə Ruan Renato penaltidən "qartallar"ı hesabda önə keçirib. 81-ci dəqiqədə meydan sahiblərindən Kadi Borges tarazlığı bərpa edib.
Xallarının sayını 8-ə çatdıran "Zirə" ikinci pillədə qərarlaşıb. Ağdam klubu 4 xalla beşinci sıradadır.
Günün ilk görüşündə "Araz-Naxçıvan" "Kəpəz"i iki cavabsız qolla üstələyib.
Qeyd edək ki, tura sentyabrın 14-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
23:13
Aİ Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini uzadıbDigər ölkələr
23:05
Hakan Fidan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ən qısa müddətdə bitməsi üçün daha çox səy göstərilməlidirRegion
23:02
Salyanda 62 yaşlı kişi böyürtkən yığarkən ağır xəsarət alıb - YENİLƏNİBHadisə
22:43
Foto
Nazir idman federasiyalarının nümayəndələri ilə görüşübFərdi
22:40
Video
Gənclər şəhərciyində evdə yanğın olub, 15 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİBHadisə
22:37
Rubio Qəzzada HƏMAS girovlarının ailələri ilə görüşübDigər ölkələr
22:14
Meksika prezidenti narkobaronların həbsində MKİ-nin iştirakını inkar edibDigər ölkələr
22:06
KİV: Almaniya Polşa sərhədinə qırıcı təyyarələr göndərəcəkDigər ölkələr
21:51