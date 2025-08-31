Премьер Лига: "Карабах" одержал первую победу в текущем сезоне
Футбол
- 31 августа, 2025
- 19:06
В III туре Misli Премьер-лиги "Карабах" обыграл "Кярван-Евлах" со счетом 2:0.
Как сообщает Report, встреча проходила на городском стадионе Шамахы.
Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Эльвин Юнусзаде забил автогол. На 72-й минуте Эммануэль Аддай установил окончательный результат.
Агдамский клуб одержал первую победу в текущем сезоне и набрал 3 очка.
Отметим, что в ранее состоявшихся матчах III тура "Туран Товуз" одержал победу над "Нефтчи" (1:0), "Зиря" обыграла "Кяпяз" (5:0), "Араз-Нахчыван" - "Габалу" (2:1). В матче "Сумгайыт" - "Шамахы" победитель не определился (1:1).
