    Футбол
    • 31 августа, 2025
    • 19:06
    Премьер Лига: Карабах одержал первую победу в текущем сезоне

    В III туре Misli Премьер-лиги "Карабах" обыграл "Кярван-Евлах" со счетом 2:0.

    Как сообщает Report, встреча проходила на городском стадионе Шамахы.

    Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Эльвин Юнусзаде забил автогол. На 72-й минуте Эммануэль Аддай установил окончательный результат.

    Агдамский клуб одержал первую победу в текущем сезоне и набрал 3 очка. 

    Отметим, что в ранее состоявшихся матчах III тура "Туран Товуз" одержал победу над "Нефтчи" (1:0), "Зиря" обыграла "Кяпяз" (5:0), "Араз-Нахчыван" - "Габалу" (2:1). В матче "Сумгайыт" - "Шамахы" победитель не определился (1:1).

