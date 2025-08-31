Premyer Liqa: "Qarabağ" cari mövsüm ilk qələbəsini qazanıb
Futbol
- 31 avqust, 2025
- 18:53
Misli Premyer Liqasının III turunda "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, Şamaxı şəhər stadionunda keçirilən matçda Azərbaycan çempionu 2:0 hesablı qələbə qazanıb.
Matçda hesab 11-ci dəqiqədə açılıb. Elvin Yunuszadə topu öz qapısından keçirib. 72-ci dəqiqədə Emmanuel Addai yekun nəticəni müəyyənləşdirib.
Cari mövsümdə ilk qalibiyyətini əldə edən Ağdam təmsilçisinin hesabında 3 xal var. Yevlax kollektivi isə 4 xalda qalıb.
Qeyd edək ki, III turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "Turan Tovuz" "Neftçi"ni (1:0), "Zirə" "Kəpəz"i (5:0), "Araz-Naxçıvan" "Qəbələ"ni (2:1) məğlub edib. "Sumqayıt" - "Şamaxı" görüşündə isə qalib müəyyənləşməyib - 1:1.
