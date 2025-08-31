    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Premyer Liqa: Qarabağ cari mövsüm ilk qələbəsini qazanıb

    Misli Premyer Liqasının III turunda "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Şamaxı şəhər stadionunda keçirilən matçda Azərbaycan çempionu 2:0 hesablı qələbə qazanıb.

    Matçda hesab 11-ci dəqiqədə açılıb. Elvin Yunuszadə topu öz qapısından keçirib. 72-ci dəqiqədə Emmanuel Addai yekun nəticəni müəyyənləşdirib.

    Cari mövsümdə ilk qalibiyyətini əldə edən Ağdam təmsilçisinin hesabında 3 xal var. Yevlax kollektivi isə 4 xalda qalıb.

    Qeyd edək ki, III turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "Turan Tovuz" "Neftçi"ni (1:0), "Zirə" "Kəpəz"i (5:0), "Araz-Naxçıvan" "Qəbələ"ni (2:1) məğlub edib. "Sumqayıt" - "Şamaxı" görüşündə isə qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

