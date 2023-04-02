Премьер-лига: "Карабах" на выезде обыграл "Шамахы"

В рамках XXVIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялась очередная игра.

В рамках XXVIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялась очередная игра.

Как сообщает Report , в первом матче дня "Карабах" гостил в Шамахы у одноименного клуба.

Матч на Шамахинском городском стадионе завершился победой "скакунов" со счетом 1:0. Эльвин Джафаргулиев забил единственный гол на 33-й минуте.

После этого результата агдамский клуб укрепил лидерство в турнирной таблице, увеличив количество очков до 74. "Шамахы" занимает девятую строчку с 20 очками.

Отметим, что в другом матче дня "Сабах" примет "Габалу". В предыдущих играх тура "Сумгайыт" обыграл "Туран Товуз" со счетом 3:2, встреча "Кяпаз" - "Сабаил" завершилась минимальной победой первых, а "Зиря" и "Нефтчи" согласились на ничью - 1:1.