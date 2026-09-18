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    Премьер-лига: "Карабах" минимально обыграл "Шафу"

    Футбол
    • 18 сентября, 2026
    • 21:59
    Премьер-лига: Карабах минимально обыграл Шафу

    Агдамский "Карабах" в домашнем матче 4-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу обыграл "Шафу".

    Как сообщает Report, матч на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку завершился со счетом 1:0.

    Единственный гол агдамцев на 61-й минуте с пенальти забил Марко Янкович.

    Подопечные Гурбана Гурбанова набрали 13 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице, у "Шафы" 3 балла и 10-е место.

    Отметим, что в матче открытия тура "Нефтчи" разгромил "Габалу" со счетом 3:0.

    Премьер-лига Азербайджана ФК Карабах ФК Шафа
    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Şəfa"nı məğlub edib
    Premier League: Qarabag defeat Shafa

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