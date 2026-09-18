Премьер-лига: "Карабах" минимально обыграл "Шафу"

Агдамский "Карабах" в домашнем матче 4-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу обыграл "Шафу".

Как сообщает Report, матч на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку завершился со счетом 1:0.

Единственный гол агдамцев на 61-й минуте с пенальти забил Марко Янкович.

Подопечные Гурбана Гурбанова набрали 13 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице, у "Шафы" 3 балла и 10-е место.

Отметим, что в матче открытия тура "Нефтчи" разгромил "Габалу" со счетом 3:0.