Премьер-лига: "Карабах" минимально обыграл "Шафу"
Футбол
- 18 сентября, 2026
- 21:59
Агдамский "Карабах" в домашнем матче 4-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу обыграл "Шафу".
Как сообщает Report, матч на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку завершился со счетом 1:0.
Единственный гол агдамцев на 61-й минуте с пенальти забил Марко Янкович.
Подопечные Гурбана Гурбанова набрали 13 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице, у "Шафы" 3 балла и 10-е место.
Отметим, что в матче открытия тура "Нефтчи" разгромил "Габалу" со счетом 3:0.
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