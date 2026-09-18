Premyer Liqa: "Qarabağ" "Şəfa"nı məğlub edib
Futbol
- 18 sentyabr, 2026
- 21:35
Misli Premyer Liqasının VI turunda "Qarabağ" "Şəfa"ya qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutan matç Ağdam təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
61-ci dəqiqədə əllə oyuna görə təyin olunan penalti zərbəsini Marko Yankoviç qola çevirib.
Qurban Qurbanovun rəhbərlik etdiyi kollektiv 13 xalla turnir cədvəlinin ikinci pilləsində qərarlaşıb. 3 xalı olan "Şəfa" isə onuncudur.
Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Neftçi" səfərdə "Qəbələ"ni 3:0 hesabı ilə məğlub edib.
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