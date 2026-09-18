İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Şəfa"nı məğlub edib

    Futbol
    • 18 sentyabr, 2026
    • 21:35
    Premyer Liqa: Qarabağ Şəfanı məğlub edib

    Misli Premyer Liqasının VI turunda "Qarabağ" "Şəfa"ya qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutan matç Ağdam təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    61-ci dəqiqədə əllə oyuna görə təyin olunan penalti zərbəsini Marko Yankoviç qola çevirib.

    Qurban Qurbanovun rəhbərlik etdiyi kollektiv 13 xalla turnir cədvəlinin ikinci pilləsində qərarlaşıb. 3 xalı olan "Şəfa" isə onuncudur.

    Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Neftçi" səfərdə "Qəbələ"ni 3:0 hesabı ilə məğlub edib.

    Qarabağ FK Şəfa FK Azərbaycan Premyer Liqası
    Премьер-лига: "Карабах" минимально обыграл "Шафу"
    Premier League: Qarabag defeat Shafa

    Son xəbərlər

    02:47

    Süni intellektin səhvi ABŞ və Çin arasında hərbi münaqişəyə səbəb ola bilərdi

    Digər ölkələr
    02:11

    ABŞ Prezidenti Rusiyaya qarşı sanksiyalar haqqında qanunu imzalayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    01:41

    Tramp: ABŞ və Danimarka Qrenlandiya ilə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    01:34

    "Bloomberg": ABŞ-nin avtomobil nəhəngləri Trampı Çin avtomobillərinin idxalını qadağan etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:11

    Vuçiç: Avropanı ciddi iqtisadi problemlər gözləyir

    Digər ölkələr
    01:04

    Bundesliqa: "Bavariya" 4-cü tur matçında "Union"u darmadağın edib

    Futbol
    00:59

    Tramp bəzi jurnalistlərin Ağ Evə girişini qadağan edib

    Digər ölkələr
    00:16

    Məktəb direktorlarının işə qəbul mexanizmləri təkmilləşdiriləcək

    Elm və təhsil
    23:52

    Bağça müəllimlərinin sertifikatlaşdırılması prosesinin necə aparılacağı müəyyənləşib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti