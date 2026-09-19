İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Qaxda yol qəzasında xəsarət alan qadın xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 19 sentyabr, 2026
    • 16:16
    Qaxda yol qəzasında xəsarət alan qadın xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB

    Qaxda yol qəzasında xəsarət alan qadın Qax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında ölüb.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, qəza zamanı xəsarət alan Gülnarə Cəfərova həkimlərin səyinə baxmayaraq həyatını itirib.

    Qeyd edək ki, hadisə bugün səhər saatlarında Qax-Qorağan avtomobil yolunun Meşəbaş kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.

    Hərəkətdə olan "Ford" markalı yük avtomobili ilə "VAZ-21099" markalı minik avtomobili toqquşub. Qəza zamanı xəsarət alan 4 nəfər Nüşabə Musayeva, Arzuman Musayev, Gülnarə Cəfərova və Qəzənfər Həşimov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.

    Yaralılar Qax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qax rayonu ərazisində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, qəza səhər saatlarında Qax-Qorağan avtomobil yolunda qeydə alınıb.

    Belə ki, hərəkətdə olan iki minik avtomobilinin toqquşması zamanı Nüşabə Musayeva, Arzuman Musayev, Gülnarə Cəfərova və Qəzənfər Həşimov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.

    Yaralılar Qax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirliblər. Yaralılardan G. Cəfərovanın vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qaxda yol qəzasında xəsarət alan qadın xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB
    Qaxda yol qəzasında xəsarət alan qadın xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB
    Qaxda yol qəzasında xəsarət alan qadın xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB

    Qax Avtomobil yolu
    Foto
    Пострадавшая в ДТП в Гахе женщина скончалась в больнице - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    01:28

    Azərbaycan qazının Bolqarıstana tədarükünün genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    01:26

    Azərbaycan-Pakistan strateji tərəfdaşlıq əlaqələri nəzərdən keçirilib

    Xarici siyasət
    01:23

    Azərbaycan və Ukrayna rəsmiləri ikitərəfli gündəliyi müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    01:21

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan Cammu və Kəşmir məsələsinin beynəlxalq hüquq yolu ilə həllinə sadiqdir - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    01:08

    Tramp: Ərdoğan möhtəşəm insandır

    Digər ölkələr
    00:40

    Azərbaycan-Sinqapur əməkdaşlığının genişləndirilməsi nəzərdən keçirilib

    Xarici siyasət
    00:29

    Azərbaycan və Kolumbiya qarşılıqlı şəkildə viza rejimini ləğv ediblər

    Xarici siyasət
    00:17

    Bu gün bir sıra rayonlarda işıq olmayacaq

    Energetika
    23:57
    Foto

    Ərdoğan qətərli həmkarı ilə regional və qlobal məsələləri müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti