Пострадавшая в ДТП в Гахе женщина скончалась в больнице - ОБНОВЛЕНО

Одна из четырех пострадавших в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Гахском районе скончалась в больнице.

Как сообщает северо-западное бюро Report, Гюльнара Джафарова умерла в Гахской районной центральной больнице.

ДТП произошло утром на участке автомобильной дороги Гах - Гораган, проходящем через село Мешебаш. Грузовой автомобиль Ford столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099.

В результате аварии Нюшабе Мусаева, Арзуман Мусаев, Гюльнара Джафарова и Газанфар Гашимов получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в Гахскую районную центральную больницу.

По факту ДТП проводится расследование.

08:53

В Гахском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.

Как сообщает северо-западное бюро Report, авария произошла в утренние часы на автомобильной дороге Гах-Гораган.

В результате столкновения двух легковых автомобилей различные травмы получили Нушаба Мусаева, Арзуман Мусаев, Гюльнара Джафарова и Газанфар Гашимов, их доставили в Гахскую центральную районную больницу.

Г. Джафарова, согласно предварительной информации, находится в тяжелом состоянии.

По факту ведется расследование.