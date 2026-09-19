Пострадавшая в ДТП в Гахе женщина скончалась в больнице - ОБНОВЛЕНО
- 19 сентября, 2026
- 16:34
Одна из четырех пострадавших в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Гахском районе скончалась в больнице.
Как сообщает северо-западное бюро Report, Гюльнара Джафарова умерла в Гахской районной центральной больнице.
ДТП произошло утром на участке автомобильной дороги Гах - Гораган, проходящем через село Мешебаш. Грузовой автомобиль Ford столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099.
В результате аварии Нюшабе Мусаева, Арзуман Мусаев, Гюльнара Джафарова и Газанфар Гашимов получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в Гахскую районную центральную больницу.
По факту ДТП проводится расследование.
В Гахском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.
Как сообщает северо-западное бюро Report, авария произошла в утренние часы на автомобильной дороге Гах-Гораган.
В результате столкновения двух легковых автомобилей различные травмы получили Нушаба Мусаева, Арзуман Мусаев, Гюльнара Джафарова и Газанфар Гашимов, их доставили в Гахскую центральную районную больницу.
Г. Джафарова, согласно предварительной информации, находится в тяжелом состоянии.
По факту ведется расследование.