Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Пострадавшая в ДТП в Гахе женщина скончалась в больнице - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 19 сентября, 2026
    • 16:34
    Пострадавшая в ДТП в Гахе женщина скончалась в больнице - ОБНОВЛЕНО

    Одна из четырех пострадавших в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Гахском районе скончалась в больнице.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, Гюльнара Джафарова умерла в Гахской районной центральной больнице.

    ДТП произошло утром на участке автомобильной дороги Гах - Гораган, проходящем через село Мешебаш. Грузовой автомобиль Ford столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099.

    В результате аварии Нюшабе Мусаева, Арзуман Мусаев, Гюльнара Джафарова и Газанфар Гашимов получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в Гахскую районную центральную больницу.

    По факту ДТП проводится расследование.

    В Гахском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, авария произошла в утренние часы на автомобильной дороге Гах-Гораган.

    В результате столкновения двух легковых автомобилей различные травмы получили Нушаба Мусаева, Арзуман Мусаев, Гюльнара Джафарова и Газанфар Гашимов, их доставили в Гахскую центральную районную больницу.

    Г. Джафарова, согласно предварительной информации, находится в тяжелом состоянии.

    По факту ведется расследование.

    Пострадавшая в ДТП в Гахе женщина скончалась в больнице - ОБНОВЛЕНО
    Пострадавшая в ДТП в Гахе женщина скончалась в больнице - ОБНОВЛЕНО
    Пострадавшая в ДТП в Гахе женщина скончалась в больнице - ОБНОВЛЕНО

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Гах
    Фото
    Qaxda yol qəzasında xəsarət alan qadın xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB

    Последние новости

    21:14

    Ричард Гренелл: Американская журналистика мертва

    Другие страны
    21:02

    В соцсетях Мехрибан Алиевой размещена публикация ко Дню государственного суверенитета

    Внутренняя политика
    20:55

    В Канаде при наезде автомобиля на толпу пострадали шесть человек

    Другие страны
    20:42

    Грузинский политолог: Новые реалии в Карабахе важны для мира на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    20:32
    Фото

    В Нахчыване состоялся очередной прием граждан полномочным представителем президента Азербайджана

    Внутренняя политика
    20:32
    Фото

    Азербайджанские боксеры завоевали три медали на турнире в Казахстане

    Индивидуальные
    20:16

    Генерал Бундесвера Бройер избран главой Военного комитета НАТО

    Другие страны
    20:07

    NYT: Заявление Трампа о сделке по Гренландии вызвало замешательство у жителей острова

    Другие страны
    20:05

    Азербайджанские шахматисты сыграли вничью с Чехией на Всемирной шахматной олимпиаде

    Индивидуальные
    Лента новостей