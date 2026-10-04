Азербайджан принял участие в Фестивале городов всемирного наследия в Мексике
- 04 октября, 2026
- 22:37
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Азербайджан 1-4 октября принял участие Фестивале городов всемирного наследия, проходившем в мексиканском Керетаро.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского посольства в Мексике.
В рамках фестиваля была проведена панельная дискуссия на тему "Всемирное наследие. Туристическая и культурная дипломатия". На панели выступила первый секретарь посольства Лала Сафарова, которая предоставила информацию о развитии Баку в соответствии с архитектурными тенденциями различных эпох, о работе, проводимой правительством в сфере сохранения исторического наследия Ичеришехер и обеспечения баланса между повседневной жизнью города и туризмом, а также об организации в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).
В рамках мероприятия на выставке, посвященной городам всемирного наследия, экспонировалось фото бакинского Ичеришехер.