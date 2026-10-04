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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Азербайджан принял участие в Фестивале городов всемирного наследия в Мексике

    Внешняя политика
    • 04 октября, 2026
    • 22:37
    Азербайджан принял участие в Фестивале городов всемирного наследия в Мексике

    Азербайджан 1-4 октября принял участие Фестивале городов всемирного наследия, проходившем в мексиканском Керетаро.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского посольства в Мексике.

    В рамках фестиваля была проведена панельная дискуссия на тему "Всемирное наследие. Туристическая и культурная дипломатия". На панели выступила первый секретарь посольства Лала Сафарова, которая предоставила информацию о развитии Баку в соответствии с архитектурными тенденциями различных эпох, о работе, проводимой правительством в сфере сохранения исторического наследия Ичеришехер и обеспечения баланса между повседневной жизнью города и туризмом, а также об организации в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

    В рамках мероприятия на выставке, посвященной городам всемирного наследия, экспонировалось фото бакинского Ичеришехер.

    Азербайджан принял участие в Фестивале городов всемирного наследия в Мексике
    Азербайджан принял участие в Фестивале городов всемирного наследия в Мексике
    Азербайджан принял участие в Фестивале городов всемирного наследия в Мексике
    Посольство Азербайджана Мексика
    Фото
    Azərbaycan Meksikada keçirilən Ümumdünya İrs Şəhərləri Festivalında təmsil olunub
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