Tasnim: Министр нефти Ирана подал в отставку
В регионе
- 04 октября, 2026
- 21:14
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Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад подал в отставку.
Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Tasnim.
Согласно информации, президент страны Масуд Пезешкиан уже принял отставку Пакнежада.
Обязанности министра нефти будет временно исполнять глава Иранской национальной нефтяной компании Хамид Борд.
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