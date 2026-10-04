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    Tasnim: Министр нефти Ирана подал в отставку

    В регионе
    • 04 октября, 2026
    • 21:14
    Tasnim: Министр нефти Ирана подал в отставку

    Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад подал в отставку.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Tasnim.

    Согласно информации, президент страны Масуд Пезешкиан уже принял отставку Пакнежада.

    Обязанности министра нефти будет временно исполнять глава Иранской национальной нефтяной компании Хамид Борд.

    Мохсен Пакнежад Масуд Пезешкиан Отставка министра Исламская Республика Иран
    İranın neft naziri istefa verib
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