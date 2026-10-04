Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    При стрельбе на вечеринке в Джорджии погибли двое, пострадали 35 человек

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 21:56
    При стрельбе на вечеринке в Джорджии погибли двое, пострадали 35 человек

    Два человека погибли, еще 35 получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в городе Виенна в американском штате Джорджия.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP).

    По данным агентства, погибшими являются молодые люди в возрасте 20 и 23 лет.

    Пострадавших доставили в местные больницы.

    Информации о возможном подозреваемом или мотивах стрельбы нет. Власти устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

    Стрельба в США Джорджия
    Corciya ştatında baş verən atışmada iki nəfər ölüb, 35 nəfər yaralanıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    23:09

    Запасы крупного месторождения лития в Китае превысили первоначальные оценки на 70%

    Другие страны
    22:46

    В Сумгайыте произошло летальное ДТП с участием пешехода

    Происшествия
    22:37
    Фото

    Азербайджан принял участие в Фестивале городов всемирного наследия в Мексике

    Внешняя политика
    22:18

    Пилот Flydubai на допросе раскрыл свои планы после захвата самолета

    Другие страны
    21:56

    При стрельбе на вечеринке в Джорджии погибли двое, пострадали 35 человек

    Другие страны
    21:33

    В Боснии и Герцеговине завершилось голосование на всеобщих выборах - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:29
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    21:14

    Tasnim: Министр нефти Ирана подал в отставку

    В регионе
    21:03

    Райт: Трамп примет решение о санкциях против покупателей российской нефти в последний момент

    Другие страны
    Лента новостей