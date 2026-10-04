В Эр-Рияде завтра пройдет заседание оборонного комитета Мекканского соглашения

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завтра, 5 октября, состоится очередное заседание Комитета по стратегическим политическим вопросам и обороне, созданного в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Турции.

Согласно информации, в заседании примут участие глава МИД Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, начальник Генштаба генерал армии Сельчук Байрактароглу, а также официальные лица из Пакистана и Саудовской Аравии.

На встрече будут обсуждены последние процессы в регионе, а также текущий ход работ в направлении формирования институциональной основы альянса.

Напомним, что Саудовская Аравия, Турция и Пакистан 7 августа в Мекке подписали соглашение о коллективной обороне. Согласно договоренности, нападение на одного из участников будет расцениваться как нападение на все три страны.