В Эр-Рияде завтра пройдет заседание оборонного комитета Мекканского соглашения
- 04 октября, 2026
- 20:43
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В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завтра, 5 октября, состоится очередное заседание Комитета по стратегическим политическим вопросам и обороне, созданного в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Турции.
Согласно информации, в заседании примут участие глава МИД Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, начальник Генштаба генерал армии Сельчук Байрактароглу, а также официальные лица из Пакистана и Саудовской Аравии.
На встрече будут обсуждены последние процессы в регионе, а также текущий ход работ в направлении формирования институциональной основы альянса.
Напомним, что Саудовская Аравия, Турция и Пакистан 7 августа в Мекке подписали соглашение о коллективной обороне. Согласно договоренности, нападение на одного из участников будет расцениваться как нападение на все три страны.