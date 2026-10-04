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    В Эр-Рияде завтра пройдет заседание оборонного комитета Мекканского соглашения

    В регионе
    • 04 октября, 2026
    • 20:43
    В Эр-Рияде завтра пройдет заседание оборонного комитета Мекканского соглашения

    В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завтра, 5 октября, состоится очередное заседание Комитета по стратегическим политическим вопросам и обороне, созданного в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне.

    Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Турции.

    Согласно информации, в заседании примут участие глава МИД Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, начальник Генштаба генерал армии Сельчук Байрактароглу, а также официальные лица из Пакистана и Саудовской Аравии.

    На встрече будут обсуждены последние процессы в регионе, а также текущий ход работ в направлении формирования институциональной основы альянса.

    Напомним, что Саудовская Аравия, Турция и Пакистан 7 августа в Мекке подписали соглашение о коллективной обороне. Согласно договоренности, нападение на одного из участников будет расцениваться как нападение на все три страны.

    Хакан Фидан Яшар Гюлер Сельчук Байрактароглу Мекканское соглашение Турция Саудовская Аравия Пакистан
    Sabah Ər-Riyadda Məkkə sazişi üzrə strateji komitənin toplantısı keçiriləcək
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