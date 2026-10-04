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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Сумгайыте произошло летальное ДТП с участием пешехода

    Происшествия
    • 04 октября, 2026
    • 22:46
    В Сумгайыте произошло летальное ДТП с участием пешехода

    В 10-м микрорайоне Сумгайыта произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором скончался пешеход.

    Как сообщает местное бюро Report, автомобиль сбил Сулейманова Самира Сулейман оглу (1956 г.р.).

    Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

    По факту начато расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Сумгайыт
    Sumqayıtda avtomobilin vurduğu piyada ölüb
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