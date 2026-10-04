В Сумгайыте произошло летальное ДТП с участием пешехода
Происшествия
- 04 октября, 2026
- 22:46
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В 10-м микрорайоне Сумгайыта произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором скончался пешеход.
Как сообщает местное бюро Report, автомобиль сбил Сулейманова Самира Сулейман оглу (1956 г.р.).
Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.
По факту начато расследование.
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