Райт: Трамп примет решение о санкциях против покупателей российской нефти в последний момент

Президент США Дональд Трамп в последний момент примет решение о том, вводить ли пошлины в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа.

Как передает Report, об этом в интервью CBS заявил министр энергетики США Крис Райт.

По его словам, для завершения войны в Украине американская администрация "изучает имеющиеся рычаги" давления.

"Он (Трамп - ред.) оставляет каждое решение на потом. Он оценивает все компромиссы... Но с другой стороны, нужно использовать все имеющиеся рычаги, чтобы положить конец кровопролитному конфликту", - подчеркнул Райт.

Вместе с тем министр заявил, что Трамп активно работает над урегулированием конфликта России и Украины. "Мы поддерживаем постоянный диалог о завершении этого конфликта с обеими сторонами", - заявил он, выразив мнение, что завершение украинского конфликта приведет к снижению цен на энергоносители.

Напомним, что Трамп 19 сентября по бакинскому времени подписал законопроект о санкциях против России, инициированный ныне покойным сенатором Линдси Грэмом. Решение о введении санкций глава Белого дома должен принять не позднее месяца.

Закон позволяет расширять санкции против российских чиновников, банков, энергетических и оборонных компаний, а также вводит пошлины до 100% на товары из стран - крупнейших покупателей российских нефти и газа, прежде всего Китая и Индии.

Кроме этого законом предусматривается введение пошлин до 500% непосредственно на российский импорт, а также продление на 5 лет санкций против энергетического и оружейного секторов Ирана.