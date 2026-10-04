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    Райт: Трамп примет решение о санкциях против покупателей российской нефти в последний момент

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 21:03
    Райт: Трамп примет решение о санкциях против покупателей российской нефти в последний момент

    Президент США Дональд Трамп в последний момент примет решение о том, вводить ли пошлины в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа.

    Как передает Report, об этом в интервью CBS заявил министр энергетики США Крис Райт.

    По его словам, для завершения войны в Украине американская администрация "изучает имеющиеся рычаги" давления.

    "Он (Трамп - ред.) оставляет каждое решение на потом. Он оценивает все компромиссы... Но с другой стороны, нужно использовать все имеющиеся рычаги, чтобы положить конец кровопролитному конфликту", - подчеркнул Райт.

    Вместе с тем министр заявил, что Трамп активно работает над урегулированием конфликта России и Украины. "Мы поддерживаем постоянный диалог о завершении этого конфликта с обеими сторонами", - заявил он, выразив мнение, что завершение украинского конфликта приведет к снижению цен на энергоносители.

    Напомним, что Трамп 19 сентября по бакинскому времени подписал законопроект о санкциях против России, инициированный ныне покойным сенатором Линдси Грэмом. Решение о введении санкций глава Белого дома должен принять не позднее месяца.

    Закон позволяет расширять санкции против российских чиновников, банков, энергетических и оборонных компаний, а также вводит пошлины до 100% на товары из стран - крупнейших покупателей российских нефти и газа, прежде всего Китая и Индии.

    Кроме этого законом предусматривается введение пошлин до 500% непосредственно на российский импорт, а также продление на 5 лет санкций против энергетического и оружейного секторов Ирана.

    Крис Райт Дональд Трамп Российско-украинский конфликт
    Rayt: Tramp Rusiyadan neft alanlara qarşı sanksiyalar barədə qərarı son anda verəcək
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