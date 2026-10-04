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    Пилот Flydubai на допросе раскрыл свои планы после захвата самолета

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 22:18
    Пилот Flydubai на допросе раскрыл свои планы после захвата самолета

    Задержанный пилот рейса Flydubai в ходе допроса заявил, что после захвата самолета планировал направить его на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист израильского 12-го канала Амит Сегал

    Аналогичную версию со ссылкой на источники выдвигает и 7-й канал.

    "Он планировал выполнить обычный заход на посадку, а в последние секунды, когда перехватить самолет уже было бы невозможно, направить его в терминал. Заговор удалось предотвратить только благодаря судьбоносному решению раненого индийского пилота во что бы то ни стало открыть дверь", - написал Сегал.

    По словам источников, именно поэтому пилот предпринял попытку захвата самолета только при пролете над Иорданией. Его план заключался в том, чтобы продолжить путь в Израиль так, чтобы это было похоже на обычный рейс, утверждают собеседники телеканала.

    7-й канал, в свою очередь утверждает, что планировавший захват самолета второй пилот Хамам Аль-Хаммами в ходе допроса заявил, что задумал нападение еще до трудоустройства в Flydubai.

    "Я искал и проверял, какая компания летает в Тель-Авив, и поэтому выбрал Flydubai. Я пытался устроиться во все компании. Я планировал эту операцию еще до того, как меня приняли", - приводит телеканал его слова.

    Как пишет телеканал на своем сайте, пилот собирался осуществить план еще в июле, но в последний момент отложил его из-за близких отношений с одним из членов экипажа, находившимся на том рейсе.

    Напомним, 30 сентября самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в аэропорту Табук в Саудовской Аравии после драки пилотов в кабине. Один из них получил ножевое ранение, после чего второй попытался завладеть управлением самолетом. Другие члены экипажа и пассажиры вмешались в ситуацию.

    Flydubai приостановила полеты в Израиль до завершения расследования инцидента.

    Захват самолета Flydubai
    "Flydubai" pilotu dindirilmə zamanı təyyarəni qaçırdıqdan sonra nə edəcəyini açıqlayıb
    MiniBoss
    MiniBoss

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