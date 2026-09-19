"Sabah" basketbol komandası yoxlama oyununda "Ordu"ya qalib gəlib
Komanda
- 19 sentyabr, 2026
- 15:55
Azərbaycan Basketbol Liqasında çıxış edən "Sabah" və "Ordu" komandaları yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər.
"Report" xəbər verir ki, son ölkə çempionu qarşılaşmadan qalib ayrılıb.
"Sabah" rəqibini 96:79 hesabı ilə üstələyib.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Basketbol Liqasında yeni mövsümün ilk qarşılaşmasında "Sabah" ötən mövsümün gümüş mükafatçısı "LANDAU Lions"la üz-üzə gələcək. Görüş sentyabrın 30-da, saat 19:30-da Bakı İdman Sarayında keçiriləcək.
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