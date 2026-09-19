Azərbaycan alüminium məmulatları istehsalını avqustda 2 dəfədən çox artırıb
Sənaye
- 19 sentyabr, 2026
- 15:46
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 48 min 628 ton alüminium məmulatları istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 51,8 % çoxdur.
Təkcə avqustda isə ölkədə 4 min 856 ton alüminium məmulatları istehsal edilib. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 2,4 dəfə çoxdur.
Bu il sentyabrın 1-nə, sənaye müəssisələrinin anbarlarında 3 min 729 ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
2025-ci ildə Azərbaycanda 50 min 893 ton alüminium məmulatları istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 23 % azdır.
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