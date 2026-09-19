"İmişli" ötən ay vidalaşdığı Ronaldo Souzanı yenidən heyətinə qatıb
Futbol
- 19 sentyabr, 2026
- 16:14
"İmişli" klubu ötən ay yollarını ayırdığı futbolçu Ronaldo Souzanı yenidən heyətinə qatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisi məlumat yayıb.
28 yaşlı mərkəz müdafiəçisi ilə 2 illik müqavilə imzalanıb.
Xatırladaq ki, Ronaldo Souza daha əvvəl, 2025/2026 mövsümündə bu klubun formasını geyinib. "İmişli" avqustun 4-də oyunçu ilə vidalaşdığını açıqlamışdı.
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