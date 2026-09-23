В Эфиопии силы Тыграя захватили аэропорт Мекеле

Силы Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) захватили контроль над аэропортом в Мекеле - столице одноименного региона на севере Эфиопии, на фоне роста напряженности в отношениях с федеральным правительством.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, информацию о захвате аэропорта подтвердили сотрудник аэропорта и иностранный источник в сфере безопасности, находящийся в Эфиопии.

"Когда мы ехали в аэропорт на работу, наш начальник позвонил водителю и сказал ему, что аэропорт захвачен силами Тыграя. Поскольку рейсов не было, он велел нам вернуться домой", - рассказал сотрудник аэропорта.

По данным источников, аэропорт охраняют небольшое количество сотрудников федеральной полиции. Их дальнейшая судьба остается неизвестной.

Сервис отслеживания воздушного движения FlightRadar показал, что утренний рейс в среду между Мекеле и столицей Эфиопии Аддис-Абебой был отменен.

Национальный авиаперевозчик Ethiopian Airlines также сообщил о временной приостановке рейсов в Мекеле, Аксум и Шире.

НФОТ, контролирующий регион Тыграй, в 2020-2022 годах вел разрушительную гражданскую войну с федеральным правительством Эфиопии. По оценкам Африканского союза, в результате конфликта погибли около 600 тыс. человек.

В последние месяцы в регионе периодически происходили столкновения, что вызвало опасения относительно возможного возобновления полномасштабного конфликта.