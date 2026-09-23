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    В Эфиопии силы Тыграя захватили аэропорт Мекеле

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 13:46
    В Эфиопии силы Тыграя захватили аэропорт Мекеле

    Силы Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) захватили контроль над аэропортом в Мекеле - столице одноименного региона на севере Эфиопии, на фоне роста напряженности в отношениях с федеральным правительством.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, информацию о захвате аэропорта подтвердили сотрудник аэропорта и иностранный источник в сфере безопасности, находящийся в Эфиопии.

    "Когда мы ехали в аэропорт на работу, наш начальник позвонил водителю и сказал ему, что аэропорт захвачен силами Тыграя. Поскольку рейсов не было, он велел нам вернуться домой", - рассказал сотрудник аэропорта.

    По данным источников, аэропорт охраняют небольшое количество сотрудников федеральной полиции. Их дальнейшая судьба остается неизвестной.

    Сервис отслеживания воздушного движения FlightRadar показал, что утренний рейс в среду между Мекеле и столицей Эфиопии Аддис-Абебой был отменен.

    Национальный авиаперевозчик Ethiopian Airlines также сообщил о временной приостановке рейсов в Мекеле, Аксум и Шире.

    НФОТ, контролирующий регион Тыграй, в 2020-2022 годах вел разрушительную гражданскую войну с федеральным правительством Эфиопии. По оценкам Африканского союза, в результате конфликта погибли около 600 тыс. человек.

    В последние месяцы в регионе периодически происходили столкновения, что вызвало опасения относительно возможного возобновления полномасштабного конфликта.

    Эфиопия Захват аэропорта
    Efiopiyada Tıqray qüvvələri Mekele hava limanını ələ keçirib
    Tigrayan forces seize airport, Ethiopian Airlines suspends flights
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