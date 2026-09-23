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    Efiopiyada Tıqray qüvvələri Mekele hava limanını ələ keçirib

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2026
    • 14:00
    Efiopiyada Tıqray qüvvələri Mekele hava limanını ələ keçirib

    Tıqray Xalq Azadlıq Cəbhəsi qüvvələri federal hökumətlə münasibətlərdə gərginliyin artması fonunda Efiopiyanın şimalındakı Mekeledəki hava limanına nəzarəti ələ keçiriblər.

    "Report"un "Al Arabiya"ya istinadən verdiyi məlumata görə, hava limanının ələ keçirilməsi barədə məlumatı hava limanının əməkdaşı və təhlükəsizlik sahəsindəki mənbə təsdiqləyib.

    Hava limanının əməkdaşının sözlərinə görə, onlara aeroportun Tıqray qüvvələri tərəfindən ələ keçirildiyi barədə məlumat verilib.

    "FlightRadar" hava hərəkətini izləmə xidməti bu gün səhər Mekele ilə Efiopiyanın paytaxtı Əddis-Əbəbə arasındakı uçuşun ləğv edildiyini göstərib.

    Milli aviadaşıyıcı "Ethiopian Airlines" da Mekele, Aksum və Şireyə uçuşların müvəqqəti dayandırıldığını bildirib.

    Tıqray regionuna nəzarət edən Tıqray Xalq Azadlıq Cəbhəsi 2020-2022-ci illərdə Efiopiyanın federal hökuməti ilə vətəndaş müharibəsi aparıb. Afrika İttifaqının qiymətləndirmələrinə görə, münaqişə nəticəsində təxminən 600 min nəfər həyatını itirib.

    Tıqray Xalq Azadlıq Cəbhəsi Efiopiya
    В Эфиопии силы Тыграя захватили аэропорт Мекеле
    Tigrayan forces seize airport, Ethiopian Airlines suspends flights
    MiniBoss
    MiniBoss

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