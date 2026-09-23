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    В Андижанской области Узбекистана запущены проекты на $2,05 млрд

    В регионе
    • 23 сентября, 2026
    • 13:21
    В Андижанской области Узбекистана запущены проекты на $2,05 млрд

    В Андижанской области Узбекистана введены в строй 98 инвестиционных проектов общей стоимостью $2,05 млрд, еще по 108 проектам стоимостью $7,35 млрд началось строительство.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана по итогам поездки Шавката Мирзиёева в Андижанскую область.

    Всего на церемонии были представлены 206 проектов общей стоимостью $9,4 млрд. Они охватывают энергетику, строительство, текстильную промышленность, машиностроение, образование, туризм, логистику, фармацевтику, здравоохранение и другие сферы и будут реализованы во всех 16 городах и районах области.

    В рамках проектов запущены хлопково-текстильный кластер, система хранения и распределения электроэнергии, промышленные зоны мебельного и кожевенно-обувного производства, а также производство электробусов, солнечных панелей и оборудования для малой гидроэнергетики.

    В числе новых объектов планируется создание современных жилых комплексов, международных логистических и туристических центров, гидроэлектростанций, предприятий по производству электроэнергии путем термической переработки отходов, а также производств транспортных средств и грузовых вагонов.

    Проекты реализуются совместно с компаниями из Китая, Турции, Южной Кореи, США, России, Беларуси, Германии, Индии, ОАЭ и Таджикистана, а также местными инвесторами.

    Шавкат Мирзиёев Андижанская область Узбекистан
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