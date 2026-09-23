Пилот Red Bull Исак Хаджар: Хочу победить в Баку
Формула 1
- 23 сентября, 2026
- 13:52
Французский пилот команды Red Bull Исак Хаджар намерен победить на Гран-при Азербайджана "Формулs-1".
Как сообщает Report, об этом он заявил на пресс-конференции.
Восстановившийся после травмы запястья пилот отметил, что последние несколько недель были для него непростыми:
"В такие моменты хочется быстрее вернуться. Последние несколько недель были для меня непростыми. Сейчас возвращение к борьбе - приятное чувство. Хочу побеждать в борьбе с соперниками".
Гран-при Азербайджана пройдет 24–26 сентября.
"Red Bull" pilotu İsak Hacar: "Bakıda qalib gəlmək istəyirəm"
Red Bull driver Isack Hadjar says he wants to win in Baku
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