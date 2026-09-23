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    Пилот Red Bull Исак Хаджар: Хочу победить в Баку

    Формула 1
    • 23 сентября, 2026
    • 13:52
    Пилот Red Bull Исак Хаджар: Хочу победить в Баку

    Французский пилот команды Red Bull Исак Хаджар намерен победить на Гран-при Азербайджана "Формулs-1".

    Как сообщает Report, об этом он заявил на пресс-конференции.

    Восстановившийся после травмы запястья пилот отметил, что последние несколько недель были для него непростыми:

    "В такие моменты хочется быстрее вернуться. Последние несколько недель были для меня непростыми. Сейчас возвращение к борьбе - приятное чувство. Хочу побеждать в борьбе с соперниками".

    Гран-при Азербайджана пройдет 24–26 сентября.

    Формула-1 Хадж Гран-при Азербайджана Формулы 1 Исак Хаджар
    "Red Bull" pilotu İsak Hacar: "Bakıda qalib gəlmək istəyirəm"
    Red Bull driver Isack Hadjar says he wants to win in Baku
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