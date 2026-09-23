Пилот Red Bull Исак Хаджар: Хочу победить в Баку

Французский пилот команды Red Bull Исак Хаджар намерен победить на Гран-при Азербайджана "Формулs-1".

Как сообщает Report, об этом он заявил на пресс-конференции.

Восстановившийся после травмы запястья пилот отметил, что последние несколько недель были для него непростыми:

"В такие моменты хочется быстрее вернуться. Последние несколько недель были для меня непростыми. Сейчас возвращение к борьбе - приятное чувство. Хочу побеждать в борьбе с соперниками".

Гран-при Азербайджана пройдет 24–26 сентября.