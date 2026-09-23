Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Швеции в Азербайджане

    Внутренняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 13:25
    Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Швеции в Азербайджане

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Швеция в нашей стране Луизу Морсинг.

    Как сообщает Report, посол вручила главе государства свои верительные грамоты.

    Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

    Выразив надежду на продолжение успешного развития двусторонних отношений и в предстоящие годы и выявление новых направлений сотрудничества, глава государства в этой связи коснулся важности взаимных визитов и встреч на различных уровнях, отметил наличие хороших возможностей для партнерства в сфере инвестиций, торговли, бизнеса.

    Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в дипломатической деятельности.

    Поблагодарив главу государства за прием, посол подчеркнула, что приложит все усилия для дальнейшего расширения двусторонних отношений.

    Посол поздравила Президента Ильхама Алиева с достижениями в мирной повестке между Азербайджаном и Арменией. Она также приветствовала предпринимаемые шаги, направленные на укрепление доверия между двумя странами.

    Посол отметила, что в Швеции обучается большое число азербайджанских студентов, уровень образования которых высоко оценивается. Дипломат выразила надежду, что в будущем своей деятельностью они внесут вклад в развитие азербайджано-шведских отношений.

    Луиза Морсинг также отметила позитивную динамику в отношениях между Азербайджаном и Европейским Союзом и в этой связи подчеркнула возобновление переговоров по двустороннему соглашению.

    Посол высоко оценила гуманитарную помощь, оказываемую Азербайджаном Украине.

    Касаясь мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, Президент Ильхам Алиев сказал, что именно Азербайджан является инициатором и автором мирной повестки. Он оценил достигнутый между двумя странами мир как беспрецедентный случай в мировом масштабе.

    Отметив, что отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом в настоящее время находятся на очень хорошем уровне, глава государства напомнил о визитах в нашу страну в этом году президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Кайи Каллас, а также о встречах, которые он провел с ними в рамках международных мероприятий.

    На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между Азербайджаном и Швецией, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Швеции в Азербайджане
    Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Швеции в Азербайджане
    Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Швеции в Азербайджане
    Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Швеции в Азербайджане
    Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Швеции в Азербайджане
    Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Швеции в Азербайджане

    Ильхам Алиев Луиза Морсинг Азербайджано-шведские отношения
    Фото
    İlham Əliyev İsveçin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
    Фото
    President Ilham Aliyev receives newly appointed ambassador of Sweden to Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    02:21

    Бундесрат одобрил снижение налога на топливо в Германии

    Другие страны
    01:44

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

    В регионе
    01:16

    Джейхун Байрамов: Азербайджан - надежный центр для устойчивой модернизации Среднего коридора

    Внешняя политика
    01:10

    Иран передал США через Катар семидневный план восстановления судоходства в Ормузском проливе

    В регионе
    01:09

    В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи первого тура

    Футбол
    00:59

    Премьер Британии исключил проведение досрочных парламентских выборов

    Другие страны
    00:35

    Азербайджан и Сенегал подписали меморандум о политических консультациях

    Внешняя политика
    00:31

    Главы МИД Азербайджана и Марокко обсудили текущее состояние и перспективы отношений

    Внешняя политика
    00:13

    ЕС призвал страны рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергии

    Другие страны
    Лента новостей