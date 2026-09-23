Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Швеции в Азербайджане

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Швеция в нашей стране Луизу Морсинг.

Как сообщает Report, посол вручила главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Выразив надежду на продолжение успешного развития двусторонних отношений и в предстоящие годы и выявление новых направлений сотрудничества, глава государства в этой связи коснулся важности взаимных визитов и встреч на различных уровнях, отметил наличие хороших возможностей для партнерства в сфере инвестиций, торговли, бизнеса.

Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в дипломатической деятельности.

Поблагодарив главу государства за прием, посол подчеркнула, что приложит все усилия для дальнейшего расширения двусторонних отношений.

Посол поздравила Президента Ильхама Алиева с достижениями в мирной повестке между Азербайджаном и Арменией. Она также приветствовала предпринимаемые шаги, направленные на укрепление доверия между двумя странами.

Посол отметила, что в Швеции обучается большое число азербайджанских студентов, уровень образования которых высоко оценивается. Дипломат выразила надежду, что в будущем своей деятельностью они внесут вклад в развитие азербайджано-шведских отношений.

Луиза Морсинг также отметила позитивную динамику в отношениях между Азербайджаном и Европейским Союзом и в этой связи подчеркнула возобновление переговоров по двустороннему соглашению.

Посол высоко оценила гуманитарную помощь, оказываемую Азербайджаном Украине.

Касаясь мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, Президент Ильхам Алиев сказал, что именно Азербайджан является инициатором и автором мирной повестки. Он оценил достигнутый между двумя странами мир как беспрецедентный случай в мировом масштабе.

Отметив, что отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом в настоящее время находятся на очень хорошем уровне, глава государства напомнил о визитах в нашу страну в этом году президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Кайи Каллас, а также о встречах, которые он провел с ними в рамках международных мероприятий.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между Азербайджаном и Швецией, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.