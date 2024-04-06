Премьер-лига: "Карабах" дома обыграл "Сабаил"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся очередной матч 29-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся очередной матч 29-го тура.

Как сообщает Report , во второй игре дня агдамский "Карабах" принимал на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова бакинский "Сабаил".

Встреча завершилась победой номинальных хозяев поля со счетом 4:2. Первый гол в матче забил игрок гостей Нир Бардеа на 7-й минуте. Благодаря дублю Ясина Бензиа на 15-й и 40-й минутах агдамский клуб ушёл на перерыв победителем.

На 69-й минуте Торал Байрамов, на 90-й - Нариман Ахундзаде укрепили преимущество хозяев. Единственный гол столичного клуба во втором тайме забил Руфат Абдуллазаде на 88-й минуте.

Отметим, что в первом матче дня "Туран Товуз" дома одолел "Сабах", забив два безответных мяча. Итоги тура будут подведены завтра.