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Премьер-лига: "Карабах" дома обыграл "Сабаил"

Премьер-лига: "Карабах" дома обыграл "Сабаил" В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся очередной матч 29-го тура.
Футбол
6 апреля 2024 г. 22:13
Премьер-лига: Карабах дома обыграл Сабаил

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся очередной матч 29-го тура.

Как сообщает Report, во второй игре дня агдамский "Карабах" принимал на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова бакинский "Сабаил".

Встреча завершилась победой номинальных хозяев поля со счетом 4:2. Первый гол в матче забил игрок гостей Нир Бардеа на 7-й минуте. Благодаря дублю Ясина Бензиа на 15-й и 40-й минутах агдамский клуб ушёл на перерыв победителем.

На 69-й минуте Торал Байрамов, на 90-й - Нариман Ахундзаде укрепили преимущество хозяев. Единственный гол столичного клуба во втором тайме забил Руфат Абдуллазаде на 88-й минуте.

Отметим, что в первом матче дня "Туран Товуз" дома одолел "Сабах", забив два безответных мяча. Итоги тура будут подведены завтра.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qarabağ" evdə "Səbail"ə qalib gəlib

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